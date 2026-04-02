Гвардиола сообщил сотрудникам «Манчестер Сити» об уходе из клуба

Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера «Манчестер Сити».
Испанский специалист окончательно решил уйти из манчестерского клуба. Гвардиола сообщил о своём решении всем сотрудникам «горожан». Официально об уходе Хосепа будет объявлено до завершения сезона.
Отмечается, что основным кандидатом на замену Гвардиоле является экс-наставник «Челси» Энцо Мареска, который ранее уже работал в «Манчестер Сити».
в АПЛ до последнего тура вся борьба впереди.
в АПЛ до последнего тура вся борьба впереди.
Пора отдохнут и насладится жизнью.
Гвардиолу в зал славы АПЛ.
Пора отдохнут и насладится жизнью.
Гвардиолу в зал славы АПЛ.