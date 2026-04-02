Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Заграница: тренерские слухи — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола сообщил сотрудникам «Манчестер Сити» об уходе из клуба

02 апреля 2026, 10:19

Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера «Манчестер Сити».

Испанский специалист окончательно решил уйти из манчестерского клуба. Гвардиола сообщил о своём решении всем сотрудникам «горожан». Официально об уходе Хосепа будет объявлено до завершения сезона.

Отмечается, что основным кандидатом на замену Гвардиоле является экс-наставник «Челси» Энцо Мареска, который ранее уже работал в «Манчестер Сити».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
03 апреля в 11:44
Берите Аморима, он еще недалеко от Манчестера успел отъехать!
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
03 апреля в 11:41
Кубок Лиги, а не Англии. В Кубке Англии впереди у Пепа Ливерпуль в 1\4 финала
IKER-RAUL
02 апреля в 21:43
пришло время уйти, Пеп уже "наелся" МС, пора менять страну и клуб
Маг_тм
Маг_тм ответ Karkaz (раскрыть)
02 апреля в 20:05
Не, там шейхи рулят, а они не куда не уходят. Команду конечно будет колбасить 5-6 сезонов, но почти с бесконечным бюджетом вернутся опять в топы
Karkaz
02 апреля в 15:05
Всё, это будет конец эпохи МС. Дальше будет постоянная череда тренеров. Еще по инерции будут держаться в лидерах, потом в закат.
Ruslik1982
02 апреля в 14:59
в интер перейдет
97m2g7juwzyh
97m2g7juwzyh ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 апреля в 14:37
Не кубок Англии, а 39.
Икарус
02 апреля в 14:18
Это и отличает неплохого спеца типа Гвардиолы от легенд уровня САФа.Пеп неплох, но на топа или великого не тянет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 3b8r7uhatnxe (раскрыть)
02 апреля в 13:22
в противостоянии с Арсеналом Пеп уже выиграл Кубок Англии.
в АПЛ до последнего тура вся борьба впереди.
38dmpn87nqqy
02 апреля в 12:43
Нельзя долго сидеть в одном клубе, правильное решение.
rqw7tamyba3h
02 апреля в 12:32
Сити нужна перезагрузка, хотя казалось ещё недавно всё благополучно
CCCP1922
02 апреля в 11:30
А ведь из кризиса МС он так и не вывел...
Bad Listener
02 апреля в 11:26
Окончательное подтверждение что славные времена Сити закончились
8cfauu7mm6nn
02 апреля в 11:24
не хочется в шип лысому, можно понять!
112910415
02 апреля в 11:16
всё, кончились силы ... (
Брулин
02 апреля в 11:01
Пеп нуждается в перерыве, по нему видно, что человек устал. Да и цикл игроков, которые были на голову выше остальных в АПЛ, прошёл. Кого-то уже давно нет в клубе, кто-то просто постарел, а кто-то завершил карьеру. Легенды тоже уходят...
3b8r7uhatnxe
3b8r7uhatnxe ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 апреля в 10:40, ред.
Какой он нахрен воин, если за 7 туров до окончания чемпа публично поднял лапы к верху перед Арсеналом, имея разницу лишь в 6 очков ?! Кто так по идиотски пиз*ит об уходе в конце сезона, когда борьба не окончена ?! Только лысый ишак так поступает. В Зал бесхребетников этого 40а определить, а не Славы АПЛ !
Futurista
02 апреля в 10:37
Лысый воин влетел Реалу и понял что пора валить)...
пират Елизаветы
02 апреля в 10:34
Ну что, путь воина завершён))
Пора отдохнут и насладится жизнью.
Гвардиолу в зал славы АПЛ.
jqf3jctdvs6g
jqf3jctdvs6g ответ Grizly88 (раскрыть)
02 апреля в 10:24
Он собрался оттуда. ))
Grizly88
02 апреля в 10:20
Куда он собрался?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 