Лапорта рассказал, когда «Барселона» обсудит продление контракта с Фликом

02 апреля 2026, 10:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.

Мы спокойно обсудим это в конце сезона, потому что сейчас он в этом не нуждается. Хотя он и заслужил продление контракта, он предпочитает сначала всё проанализировать, прежде чем принимать решение.

Bombon
Bombon ответ la-respect0 (раскрыть)
02 апреля в 19:32, ред.
Официально он ничего не продлевал. Есть устная договоренность о продлении. До 2028. А пока контракт до лета 2027. Мне кажется, что Флик смотрит на то, что будут делать Лапорта и Деку. Он просил у них левоного ЦЗ и ЦФ. Поэтому он и не торопится подписывать контракт. А может есть еще какие-то условия, которые не согласовали
02 апреля в 13:52
Лол, а новость о том, что 16 марта продлили контракт до 28 года , это фейк что-ли ?)
Bombon ответ wxyqm3vdps95 (раскрыть)
02 апреля в 12:51
Переговоры ведутся. Но думаю, что Флик хочет посмотреть на трасферную кампанию летом. Если Лапорта никого не подпишет из тех, кто нужен Флику, а так и будет, т.к денег нет, то никакой контракт Флик не продлит.
02 апреля в 10:50
Наверняка переговоры уже давно ведутся, но пока стороны не договорились
