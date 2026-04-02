Головин выразил желание пожить в Сибири после завершения карьеры

02 апреля 2026, 11:27

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своих планах после завершения карьеры.

Я точно хочу какое-то количество времени пожить в Сибири, посмотреть, как я сам к этому отнесусь. Потому что, когда приезжаю в отпуск сейчас, мне классно. Но будет ли мне долго классно в Сибири, где не так, как в Москве? Будет ли мне классно там жить год или два? А может быть, я уже через четыре месяца скажу, что хочу в Москву? Пока не знаю. Когда время придет, будет понятно. Сейчас нет четкого понимания, где бы я хотел жить. У меня брат родной также к Сибири привязан, с ним, родителями и друзьями я хотел бы видеться.

lobsterdam
lobsterdam ответ zfnqtzb9ne4u (раскрыть)
02 апреля в 16:22
В Монако жить дороговато, это место для весьма обеспеченных, сказал бы, для сильно богатых персон, имеющих постоянный высокий доход. Головин, похоже, не из таких, тем более по окончании карьеры. Впрочем, какое нам дело, где ему жить, но он сам об этом заговорил, чем снял моральный запрет обсудить эту тему.
02 апреля в 16:13
Сибирь - она разная, смотря где г-н Головин готов прислониться...
02 апреля в 14:04
Хорошие мечты у Головина
02 апреля в 13:31
Причем в самой-самой глуши, где нет интернета...
02 апреля в 13:09
попытаться-то надо
02 апреля в 12:37
Большие сомнения, что после Монако можно жить в разграбленной Москвой Сибири.
