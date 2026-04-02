В «Арисе» ещё не определились с будущим Кокорина

Пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос поделился мнением о будущем нападающего кипрского клуба .

Кокорин — большая фигура для «Ариса». Мы рады выступлениям Алекса и тем, что он является лидером. Но что касается его контракта, решения пока не принято. У команды впереди еще 9 матчей, и у него, как и у других игроков команды, чьи соглашения истекают этим летом, есть возможность проявить себя и показать, что они нужны клубу. Решение по контракту Кокорина будет приниматься в конце сезона. На данный момент ничего не принято.