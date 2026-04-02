В «Арисе» ещё не определились с будущим Кокорина

02 апреля 2026, 12:23

Пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос поделился мнением о будущем нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

Кокорин — большая фигура для «Ариса». Мы рады выступлениям Алекса и тем, что он является лидером. Но что касается его контракта, решения пока не принято. У команды впереди еще 9 матчей, и у него, как и у других игроков команды, чьи соглашения истекают этим летом, есть возможность проявить себя и показать, что они нужны клубу. Решение по контракту Кокорина будет приниматься в конце сезона. На данный момент ничего не принято.

Напомним, что контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

02 апреля в 20:48
Все Санек лафа заканчивается
mx48g6g676x3
02 апреля в 13:33
Для них содержать Кокорина очень дорого, а для Кокорина - контракт с клубом, так мелочь в кабак сходить.
d76s2p4unuvy
02 апреля в 13:32
Будущее Кокорина обычно напрямую зависит от количества выпитого и наличия рядом Мамаева
112910415
02 апреля в 13:21
щас он как постарается !
uqnhpd9xrzyf
02 апреля в 12:38
Продлят, куда они денутся.
