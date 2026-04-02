Заграница: тренерские слухи

Названы три кандидата на должность главного тренера сборной Италии

02 апреля 2026, 12:46

Дженнаро Гаттузо, скорее всего, будет уволен с должности главного тренера сборной Италии после непопадания на чемпионат мира.

Мечтой Федерации футбола Италии является назначение Антонио Конте из «Наполи», который уже тренировал итальянцев с 2014 по 2016 год. Также желание вернуться в национальную команду изъявил Роберто Манчини из «Аль-Садда», который возглавлял итальянцев с 2018 по 2023 год и выиграл Евро-2020.

Кроме того, Федерация футбола Италии может рассмотреть вариант с назначением Массимилиано Аллегри, который сейчас тренирует «Милан».

Groboyd
Groboyd ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
03 апреля в 08:26
Это как раз один из лучших вариантов. И неважно, что многим не нравится его футбол. Худший вариант это Манчини.
Но не хотелось бы отдавать Макса из Милана. Может стоит подождать Анчи из Бразилии.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
02 апреля в 19:30
Аллегри - худшее что можно только придумать
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Байкал-38 (раскрыть)
02 апреля в 18:40
)))
Karkaz
Karkaz
02 апреля в 15:00
В Италии все тренеры по кругу ходят, что в сборной, что в клубах, одни и те же кандидаты)
A.S.A
A.S.A
02 апреля в 14:26
Конте уже работал в сборной, выводил ее на ЧЕ и доходил с ней до четвертьфинала, после этого покинул сборную
Манчини тоже работал со сборной и вполне успешно, привел ее к чемпионству в 2021 году (тогда ЧЕ 2020 перенесли), правда после этого сборная под его управлением потерпела фиаско и не отобралась на ЧМ 2022.....
Аллегри сборную еще не тренировал. Заслуживает ли он такое доверие? Думаю да, хуже чем сейчас точно не будет. Да и вообще, как по мне, дело сейчас не только в главном тренере, Италии нужен четкий план – с пунктами и подпунктами. Без этого всего результатов не будет ни с Конте, ни с Аллегри, ни с кем то еще....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Van Vanovich (раскрыть)
02 апреля в 13:49
Вам кого больше не жалко, сборную Италии или Луи Ван Гала?
Байкал-38
Байкал-38
02 апреля в 13:45
Итальянцам главное опять не обмануться.
Любой тренер, который возглавит сборную Италии выведет её на следующий ЧЕ с вероятностью 99,9%.
Главное не проигрывать сборным типа Гибралтар, то есть не забивать самим себе.
Просто на Евро отбор стал смехотворным, там надо постараться, что бы туда не попасть.
А вот следующий ЧМ опять под угрозой, в группе опять будет гранд и Италии максимум светит только стыки, а там опять соперники выше классом или равные.
Как выбраться Италии из этой воронки большая загадка.
Van Vanovich
Van Vanovich
02 апреля в 13:43, ред.
Больше нет никого кроме этих троих??) Тогда уже лучше Тиаго Мотту попробовать. Или иностранца. Может Луи ван Гаала на 3 годика
112910415
112910415
02 апреля в 13:19
вот и три богатыря ...
a6kfy7g37cjz
a6kfy7g37cjz
02 апреля в 13:09
Гаттузо сразу вызывал сомнения
