Защитник «Реала» Хёйсен может вернуться в «Ювентус»

02 апреля 2026, 13:12

Защитник «Реала» Дин Хёйсен может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб планирует арендовать испанца этим летом. У футболиста есть проблемы с игровой практикой в нынешнем сезоне.

Напомним, что Хёйсен является воспитанником «Ювентуса».

Lobo77
03 апреля в 07:45
Хейсен не играл только из за травмы и ее последствий.
Маг_тм
02 апреля в 19:04
Мало ИП? Он почти в каждом матче в основе, и отлично выполняет свою задачу. Это утка
A.S.A
02 апреля в 17:53, ред.
Да неее, как по мне, Дин один из лучших защитников в Реале на данный момент и его хотят отпустить??? Как то мало в это верится! Если это окажется правдой, то Юве получит шикарного защитника
пират Елизаветы
02 апреля в 13:20
в Борнмуте Хенсен был хорош в паре с Забарным.
по отдельности они проваливают матчи по всем статьям.
