Литвинов: «Таким составом сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ»

02 апреля 2026, 13:31

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о том, на что гипотетически могла бы претендовать сборная России на чемпионате мира 2026 года.

Наверное, соглашусь с Аршавиным — таким составом могли бы выйти из группы на ЧМ. Могли бы претендовать на большее? Тут тяжело сказать. Не могу дать объективную оценку, потому что мы не играем официальные матчи. По именам состав у нас действительно хороший, но не имена играют в футбол.

Вагнер Лав мог бы возобновить карьеру ради ЦСКА
02 апреля
Головин выразил желание пожить в Сибири после завершения карьеры
02 апреля
Головин: «В Россию я вернусь только в конце карьеры»
02 апреля
Головин: «Уже не верю, что перейду в топ-клуб»
02 апреля
Головин: «Сейчас уже нельзя кричать на молодых футболистов»
01 апреля
Петржела: «Не вижу никакого смысла в существовании сборной России»
01 апреля
KSY16
02 апреля в 21:35
Ну если в группе будут Бурунди Ньянма Гуам.
shur
02 апреля в 18:35
..вредно им с Мали,Никарагуа играть !!! Мысли то какие в голове, ты
бы для начало "Спартак" чемпионом сделал, с такими то "именами"
в составе...!!!
112910415
02 апреля в 17:21
еще в группу-то так просто не попадёшь ...
CCCP1922 ответ Karkaz (раскрыть)
02 апреля в 17:19, ред.
Я не все достижения сборной СССР перечислил... А посоветовал 1988 год потому, что картинка лучше и большинство исполнителей еще живы...
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 апреля в 16:09, ред.
1956- Олимпиада - золото, потом 1960 - ЧЕ - золото, 1961- серебро, 1966 - ЧМ - четвертое место (проиграли Португалии за 3-е место). Может гдг-то перепутал? У "родоначальников" успехи поскромнее будут аж до сих пор!
ildar_3871
02 апреля в 15:50
С таким составом могли и выграть ЧМ !)
пират Елизаветы
02 апреля в 15:42
Итальянцы тоже были уверены что выйдут из группы с первого места...но норвежцы показали класс....
4wnbdrvz8fg7
02 апреля в 15:36
Они сами себя возвысили до небес, а мы этого не заметили
Брулин
02 апреля в 15:31
Хорошая шутка
Romeo 777
02 апреля в 15:21
Как минимум в полуфинале играли бы 🔥⚽️
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 15:10
Пока в сборной РФ всего два человека. Головин и Акгацев. А нужно как минимум 15. Но их нет. Сейчас в этой команде друзья Карпина .. А с друзьями хорошо пиво пить, но не в футбол играть, а в карты. Нет у нас футбола и сборной тоже нет. РФС не до сборной. На носу очередной юбилей.
За адекватность
02 апреля в 15:07
Позволю вставить свои пять копеек. Ну во-первых правильно подметил пользователь Nipper. Для начала туда нужно было бы попасть, пройдя отбор. А ведь за бортом ЧМ после отборочных игр осталось достаточно европейских сборных, ну мягко говоря не хуже нашей. Ну это все лирика и, скажем так, сослагательное наклонение, если бы да кабы. А во-вторых заинтересовала фраза господина Литвинова: "По именам состав у нас действительно хороший..." Для кого или для чего хороший? Эти "имена" в ведущих европейских лигах на слуху? Али "Реалы", "Баварии" и прочие "Сити" и "Юнайтеды" ноги в очередях друг другу оттоптали за "восходящими звездами мирового футбола", играющими в РПЛ и за сборную России, да санкции мешают? Имена... " Но что мне от любви осталось ныне, только имя..." Как-то так с моей колокольни.
Фил Кио
02 апреля в 14:57
Ржу - не могу! Так и хочется сказать: "Литвинов, закусывать надо!"
Фантазёр, на ЧМ выйти из группы могли бы, а дальше "...тяжело сказать."
А попасть на ЧМ, значит легко. Даже, при 48 участников, макаронники уже третий раз пролетают мимо.
Точно, какой-то вирус, типа "никто, кроме нас!" - от Карпина и его помощников.
Karkaz
Karkaz ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 апреля в 14:51
Конечно, с такой огромной территорией, с таким большим количеством стран внутри СССР, грех было не набрать 11 футболистов. Но при этом титулов не больше чем у карликов Греции, Дании, Голландии. А олимпийские игры, не знаю как раньше, а сейчас не котируются.
2mu39uxvrncw
02 апреля в 14:40, ред.
Весь вопрос куда бы вышли...
Вы бы и вышли из группы, но с 4-го места, покидая ЧМ после 3-х игр.
Вышли бы из группы по дороге в аэропорт, рейсом до Москау
lotsman
02 апреля в 14:20
Правильно говорит, не имена играют в футбол, а хорошо сыграный, с хорошо отработаной тактикой, с грамотным тренером, состав. А то, что сейчас у нас собирают на сборах, для товарняков со случайными командами, я бы не назвал настоящей командой, готовой к международным играм. И я лично сомневаюсь чтобы эта, с натяжкой можно сказать, команда, могла выйти из группы.
lazzioll
02 апреля в 14:14
со второго места на Гранаду попадаешь..
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 14:12
    Nipper
    Nipper
    02 апреля в 14:10
    Какой группы извиняюсь?! Для начала нужно туда попасть, в чëм я сильно сомневаюсь.
    Короче троллят народ..
    CCCP1922
    02 апреля в 14:04
    Сказать можно всё, что угодно...
    За это никто не спросит. Рекомендую Литвинову посмотреть, как играли сборная СССР по футболу на чемпионате Европы—1988 (серебро) и Олимпийская сборная в этом же году в Корее (золото). Вот тогда был самый настоящий футбол...
    s8q8g9gw8tjw
    02 апреля в 14:04
    Где бы ещё найти на ЧМ группу
    Бруней
    Мали
    Никарагуа
    Россия,
    чтобы выйти из неё со второго места?

    Ну если только какой-то Мундиаль по литроболу...
    Рыжик-Мурыжик
    02 апреля в 14:03
    Фантазёр-ты меня называлаааа
    sv_1969
    02 апреля в 13:52
    Вспомнился мультик из далекого детства))
    Scorp689
    02 апреля в 13:46
    Ключевое слово ... могла бы...
    Bad Listener
    02 апреля в 13:45, ред.
    Если уж Руслан знает состав сборной то может быть Валере расскажет, а то у того до сих пор нет понимания.
    Jeck Denielse
    02 апреля в 13:41
    Литвинова на цитаты разбирают....
    Про реванш у Зенита - была присказка...сегодня прям огонь...про выход из группы ЧМ...после пустоты на табло с Мали....
    STVA 1
    02 апреля в 13:38
    )))
    takd9yr9naut
    02 апреля в 13:32
    Товарищеские матчи резко отличаются от официальных, по ним трудно судить. Соперник тоже на 100% не выкладывается.
