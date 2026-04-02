Литвинов: «Таким составом сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ»
Полузащитник «Спартака» поделился мнением о том, на что гипотетически могла бы претендовать сборная России на чемпионате мира 2026 года.
Наверное, соглашусь с Аршавиным — таким составом могли бы выйти из группы на ЧМ. Могли бы претендовать на большее? Тут тяжело сказать. Не могу дать объективную оценку, потому что мы не играем официальные матчи. По именам состав у нас действительно хороший, но не имена играют в футбол.
Фантазёр, на ЧМ выйти из группы могли бы, а дальше "...тяжело сказать."
А попасть на ЧМ, значит легко. Даже, при 48 участников, макаронники уже третий раз пролетают мимо.
Точно, какой-то вирус, типа "никто, кроме нас!" - от Карпина и его помощников.
