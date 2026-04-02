Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Комличенко высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство

02 апреля 2026, 14:04

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о том, что «железнодорожники» отстали от лидеров РПЛ.

Ничего-ничего, всё впереди. Ещё сколько? Восемь туров? У всех впереди хорошие игры. Так что всё зависит от нас. Главное – после паузы продолжить так, как мы играли заключительный матч с «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
просто Tomson
02 апреля в 22:52
не знаю за что буллят Комличенко? Он явно лучше Воробьева, и не только, просто посмотрите матчи 26 года, от него требуют как от Месси и Роналдо вместе взятых, а почему-то Батракову прощают полностью провальные матчи, а еще и лучшим игроком назначают (Арсенал-Локо кубок)
Байкал-38
02 апреля в 15:17
У меня одна просьба к Комличенко, уйди из Локо и никогда не вспоминай, что ты за Локо играл.
Как вообще это недоразумение могли купить?
Я до его приобретения, так и сейчас считаю Комличенко недоразумением в футболе.
Ну как детина почти 2 метра роста и весом больше 80 кило может падать от дунавения ветра?
Локо самая результативная каманда чемпионата и это при том, что это недоразумение запорол 99% перспективных атак когда играл.
blitz
02 апреля в 14:30, ред.
Комличенко, никаких шансов у Локо на чемпионство нет!
Локо даже обыграть аутсайдера РПЛ Крылья Советов не смог в кубке и бесславно из него вылетел. А впереди в чемпионате будет не только аутсайдер Крылья Советов, а такие команды как Спартак, Динамо Махачкала, Зенит, Динамо (М), Балтика и ЦСКА. Локомотиву будет за счастье не вылететь с третьего места, после провального прошлого сезона с 6 местом..
Alex_67
02 апреля в 14:10
Комличенко, ты календарь посмотри, для начала... Может потом у тебя пропадёт желание делать оптимистичные прогнозы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 