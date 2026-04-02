Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» назвал имя лучшего футболиста клуба по итогам марта

02 апреля 2026, 14:20

Нападающий Дмитрий Воробьёв признан лучшим футболистом «Локомотива» по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом месяце форвард провёл 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Воробьёв завоевал эту награду впервые.

просто Tomson
02 апреля в 22:50
а пеналь в кубке..., то не Воробьев был?
Рыжик-Мурыжик
02 апреля в 16:16
Соболев больше забивает гыгы
ysktg9wwx493
02 апреля в 16:01
Странно было бы, если бы они признали кого-то другого.
3c5hctvscwdu
02 апреля в 15:10
Пока он выигрывает конкуренцию у большого Коли
Байкал-38
02 апреля в 15:09
Лучшим конечно обязаны кого то признать, хотя стоит признать, что результаты неудовлетворительные.
Я бы лично не выделял никого.
Гость
