Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин не собирается рассматривать предложения из Саудовской Аравии

02 апреля 2026, 14:48

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, готов ли его клиент перейти в команду из Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия — не вариант, рассматривать предложения оттуда точно не будем. У Кости есть желание попробовать свои силы в Европе, будем работать над тем, чтобы это был хороший клуб. Но сейчас у него на первом месте «Динамо», его все устраивает в команде. Он играет дома, рядом его семья, болельщики.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Барбоза подтвердил интерес «Барселоны» и «Порту» к Сперцяну
01 апреля
Вингер «Зенита» Луис Энрике заявил о желании играть за «Арсенал»
31 марта
Бразильские клубы не могут подписать Бителло из-за высокой стоимости
31 марта
Во «Фламенго» сообщили об отсутствии интереса к Энрике из «Зенита»
30 марта
СлухиПредставитель «Спартака» наблюдал за Тикнизяном в игре Армения — Беларусь
29 марта
СлухиУ «Зенита» есть предложение в 55 млн евро по трансферу Педро
29 марта
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Karkaz (раскрыть)
03 апреля в 13:24
Боится повторить путь Захаряна, поэтому будет сидеть в Динамо, да и платят на уровне Реала.
lotsman
02 апреля в 21:11
Долго будете ждать, очень долго.)
Karkaz
02 апреля в 20:31
Как обычно, ждут хороший клуб) Типа Реала или Барсы?) Для начала в какой нибудь Осасуне или Фулхэме надо себя показать.
Romeo 777
02 апреля в 18:51
Они вообще знают о существовании Тюкавина?
Jeck Denielse
02 апреля в 18:07
То есть Салах рассматривает...а Тюкавин не рассматривает....
Не его уровень....ждёт предложения от Реала и МС....
9zpqa5ht8q98
02 апреля в 16:04
Неужели в Саудовской Аравии считают, что ему туда уже пора?
u6vcj2d5mufx
02 апреля в 14:55, ред.
А они оттуда прям так и сыпятся, так и сыпятся)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 