Тренер «Спартака» Карседо оценил уровень чемпионата России
Главный тренер «Спартака» оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
Мой первый период работы в России был достаточно давно. Но в целом я могу сказать, что меня приятно удивил уровень лиги. Очень высокий уровень физической борьбы, стандартные положения также очень большую роль играют. Мы это тоже понимаем, работаем над этим. Потому что много голов забивается, мы также пропускали со стандартов. Мы над этим компонентом, конечно, работаем. И в целом уровень лиги достаточно высокий.
["news\/1425192\/monako-marsel","news\/1425191\/inter-roma","news\/1425190\/umyarov-nail","news\/1425189\/galaktionov-mihail","news\/1425188\/karsedo-huan","news\/1425187\/kahigao-fransis","news\/1425185\/chelsi-lids","news\/1425184\/vest-hem-lids","news\/1425183\/spartak-lokomotiv","news\/1425182\/sereso-enrike-atletiko","news\/1425181\/nurmagomedov-habib","news\/1425180\/nagaycev-yuriy","news\/1425179\/bongonda-teo","news\/1425178\/psv-volendam","news\/1425177\/shauten-yerdi-niderlandy","news\/1425176\/agalarov-gamid","news\/1425175\/dinamo-baltika","news\/1425174\/arauho-ronald-bernal-mark","news\/1425173\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425172\/luchesku-mircha-rumyniya","news\/1425171\/michel-zhirona","news\/1425170\/maldini-paolo-italiya","news\/1425169\/yamal-lamin-barselona","news\/1425168\/rodina","news\/1425167\/akinfeev-igor-dzyuba-artyom","news\/1425166\/shlotterbek-niko-borussiya","news\/1425165\/ural-chayka","news\/1425164\/pari-nn-rostov","news\/1425163\/palmer-koul","news\/1425162\/makkeli-danni"]