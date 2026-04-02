Тренер «Спартака» Карседо оценил уровень чемпионата России

02 апреля 2026, 15:09

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

Мой первый период работы в России был достаточно давно. Но в целом я могу сказать, что меня приятно удивил уровень лиги. Очень высокий уровень физической борьбы, стандартные положения также очень большую роль играют. Мы это тоже понимаем, работаем над этим. Потому что много голов забивается, мы также пропускали со стандартов. Мы над этим компонентом, конечно, работаем. И в целом уровень лиги достаточно высокий.

galem72
03 апреля в 08:31
Чем выше Карседо оценит местную рпл, тем меньше к нему будет вопросов по окончанию чемпионата за низкое место в итоговой таблице, и тем сильнее он сам будет ценить свою проделанную работу за прошедший сезон.
Jeck Denielse
02 апреля в 20:32
По сравнению с кипрским ??
lazzioll
02 апреля в 18:01
уровень лиги определяется матчами с такими же местами из других стран. Краснодар и Зенит берут и играют с Арсеналом Баварией и Реалом - проигрывают всем. берут ниже Милан ПСЖ Бенфика - проигрывают опять - значит еще ниже, Брага Фейенорд Боруссия и так далее. мне кажется клубы РФ будут примерно на уровне Динамо Загреб, Бешикташ, Спарта, АЗ Алкмар, Андерлехт - ну вот это и есть уровень. то есть место 9-12 в рейтинге. а это чемпион начинает ЛЧ с глубокой квалификации. что справедливо
25процентный клоун
02 апреля в 18:00
Если уж Семак а этом чемпионате тренер и вполне успешный, то почему бы и Карседо не быть таковым
blitz
02 апреля в 17:08
Карседо подстелил соломки, если не получится подняться выше 5 места.
Брулин
02 апреля в 17:02
Карседо о российских тренерах: «Хорошо подкованы тактически, у них есть свои идеи – это видно по игре команд. Очень высокий уровень»
h5qmhen6cyd2
02 апреля в 16:00
Жаль, что у двух лидеров в РПЛ совсем нет соперников.
За адекватность
02 апреля в 15:28
Его спросили, он ответил. Условно дежурные фразы тренера-легионера. Ну уж коль мы числимся в УЕФА, пока в качестве чемодана без ручки, то, скажем так, по данным меркам середнячковый у нас чемпионат. Но в плане интриги как вверху таблицы, так и внизу уж третий сезон интЭрЭсный. В любом случае такой, какой есть. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
6mcq35sq3eqx
02 апреля в 15:11
Он бы лучше больше об уровне Спартака думал
