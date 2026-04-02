Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Литвинов считает, что «Спартак» может закончить сезон выше, чем в топ-3 РПЛ

02 апреля 2026, 15:41

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы «красно-белых» закончить сезон в топ-3 РПЛ.

Я считаю, что мы спокойно можем войти в тройку, если отталкиваться только от себя и выигрывать все матчи, то все выполнимо. Учитывая, что у этих команд, которые выше нас, игры между собой, по две, по три. Я думаю, что много еще кто потеряет очки. Если мы сделаем все по максимуму, то можно будет говорить не только о тройке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
03 апреля в 03:51, ред.
Когда успел тяпнуть стакашек? Вроде на тренировке находился... Видимо по пути от поля к микрофону. Поддался соблазну залепить "горбатого".
shur
02 апреля в 21:54
...Краснодар это раз, Зенит это два, Красно-белые это три ! Ой Он и
"Спартак" посчитал!!!
KSY16
02 апреля в 21:30
Вечные фантазии
cska1948
02 апреля в 19:21
"...что «Спартак» может закончить сезон выше, чем в топ-3 РПЛ"
---------------
Топ-3 РПЛ — это первое, второе и третье места. Кто-нибудь может объяснить, какое место выше первого?
gcf42yjmr5ub
02 апреля в 18:04
Литвинова сегодня понесло в область фантастики
пират Елизаветы
02 апреля в 18:03
многие игроки Спартака считают, что их дело в фантазии или прогнозах, чем футболом.
жаль.
25процентный клоун
02 апреля в 17:57, ред.
Литвинов не Мойзес, и не Челестини, за слова отвечает
adekvat
02 апреля в 17:22
Доктора, доктора человеку плохо, он бредит.
bejfrzuztz78
02 апреля в 17:22, ред.
Очевидно, что закуска у Руслана на исходе, а огненная вода нет, и поэтому после выхода из группы на ЧМ и спурта Спартака на вершину таблицы часа через полтора (если не уснёт) вангую рассказ Литвинова о планах выиграть Золотой мяч
112910415
02 апреля в 17:12
больше дела, меньше слов, Руслан !
blitz
02 апреля в 16:54, ред.
Был сегодня уже один из Локомотива Комличенко, тоже говорит про чемпионство Локо. Теперь и из Спартака ему уподобляются. Языком молоть не мешки ворочать.))
Фил Кио
02 апреля в 16:50
Понесло сегодня Литвинова, такое впечатление, что нечем заняться. То бредит выходом из группы на ЧМ, теперь прогнозирует попадание Спартака в Топ-3.
Т.е. отставание в шесть очков от Локо, Спартак пролетит не глядя, а игры с тем же, Локо, Краснодаром, Ахматом, НН, Крыльями и Рубином, как работа которую надеется, "...сделаем все по максимуму." Как говорится: флаг в руки.
lotsman
02 апреля в 16:43
А что, ничего невозможного нет. Только уж если сказал ГОП, то надо перепрыгивать, а то ведь потом спросят, зачем мол говорил.)
CCCP1922
02 апреля в 16:41
Литвинов, похоже у тебя много свободного времени? Остался бы на базе, потратил его (время) на отработку ударов по воротам, ведь с реализацией в Спартаке сейчас очень плохо. Надеяться можно только на своё мастерство, а не на календарь, ошибки соперника или на АВОСЬ... Почему руководство моего Спартака не запрещает делать прогнозы игрокам? Потому, хотя бы, что это плохая примета.... Или футболисты перестали быть суеверными?
Байкал-38
02 апреля в 16:39, ред.
До конца чемпионата конечно ещё много матчей и всё может быть, но заявлять, что спокойно и всё зависит только от них это не от большого ума а точнее от тупости.
Это то же самое как ЦСКА уже золотые медали примерили и кричат, что они чемпионы.

P.S. А что значит: "...можно будет говорить не только о тройке".
Неужели Литвинов о чемпионстве грезит?
Сказочный спартач, зачем его из психушки выпустили?
Варвар7
02 апреля в 16:20
Им , чего там записи матчей прошлых лет прокручивают?, всё куда то пытаются подняться, правда только на словах...)))
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 16:18
Ну ведь каждый год одни и те же речи! Самим то не надоедает? А под конец "Ну не Шмагла я"...
d694sdwmz3pn
02 апреля в 15:58
Много-много лет об одном и том же.
Bad Listener
02 апреля в 15:47, ред.
В том то и дело что у вас всё время "можно говорить" заместо "нужно молча делать" поэтому закончит Спартак как обычно в районе пятого места.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 