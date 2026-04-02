Защитник «Спартака» Срджан Бабич вряд ли сыграет до конца этого сезона

02 апреля 2026, 16:21

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, как проходит восстановление после разрыва крестообразной связки защитник Срджана Бабича.

Бабич еще восстанавливается, как вы знаете, у него была серьезная травма. Он хорошо работают. Не уверен, что он сможет восстановиться в этом сезоне. Посмотрим, как будет.

Все комментарии
112910415
03 апреля в 06:16
очень печальная история !
88rrmf54yrpt
02 апреля в 18:45
Пожалуй единственный, кто играет в футбол в спартаке.
25процентный клоун
02 апреля в 17:55
Здоровья парню. Хорошо, что есть Ву
VeniaminS
02 апреля в 16:22
Надо долечиваться -рисковать не стоит !
Гость
