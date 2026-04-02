Круговой рассказал, кто победил бы в боксёрском бою Челестини — Талалаев

02 апреля 2026, 16:46

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, кто победил бы в боксёрском бою между наставником «армейцев» Фабио Челестини и рулевым «Балтики» Андреем Талалаевым. Ранее идею поединка поддержали в калининградском клубе.

«Балтика» только и делает, что разгоняет. Зачем эти бои? Челестини бы одержал победу. Я за своего тренера.

dimix32ru
dimix32ru ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 апреля в 19:30
Вот и Вы будьте умнее , кто кому лижет , кто кому подлизывает , по моему Вас не должно касаться абсолютно , я вот смотрю футбол , мне больше по душе то , что происходит за 90 минут матча , а не то , что за сплетни и интриги плетутся в клубе и вне его )
dimix32ru ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 апреля в 19:20
Но Круговой никого и не ждёт у стадиона чтобы ,,поговорить,, никаких двойных стандартов , одно дело - давать оценку происходящему бреду в шуточной форме ( как по моему и поступил Круговой ) , другое - кричать на кого бы он поставил и кто кого побьёт, ну бред же
03 апреля в 07:21
пора всем успокоиться по этой теме, пора !
Kosmos58 ответ Варвар7 (раскрыть)
02 апреля в 21:37
Лизнул ...
Jeck Denielse
02 апреля в 20:06
В боксёрском бою между наставником «армейцев» Фабио Челестини и рулевым «Балтики» Андреем Талалаевым единогласным судейским решением и судьями на ВАР победителем признан Сергей Семак.
Брулин
02 апреля в 19:36
Выиграет Талалаев. У него удар "с ноги" отработан.
К тому же Челестини не в курсе о незыблемом дворовом правиле "...бей первым".
)
02 апреля в 19:35
Источник - «РБ Спорт».
Я почему-то даже не удивлен. Чемпионы по части идиотских вопросов.
lotsman
02 апреля в 19:10
Слабоватый Челестини против Талалаева. Это моё мнение.
blitz
02 апреля в 18:45, ред.
Вообще не интересно кто победил бы в боксерском поединке. Интереснее будет кто из команд - Локо, Балтика, ЦСКА, Спартак сможет занять место в тройке РПЛ по окончании сезона 2025/26. Вот здесь и определится кто лучше, кто сильнее в игре за бронзовые медали. А кто кому нанесет хук справа или слева, или апперкот вообще не интересно. Будет смешно, если Балтика опередит Локомотив в борьбе за третье место. Тут разница бюджета и всего остального. Будет много вопросов к тем, кто руководит Локомотивом.
Фил Кио
02 апреля в 18:37
Даже страшно подумать, что Талалаев сделал бы с Челестини.
Bad Listener
02 апреля в 18:10, ред.
Вот это верх лицемерия - я против этих тем, но я выбираю сторону, нет, так это не работает, про таких говорят "и рыбку съесть и на санках покататься". На двух стульях не усидишь. Пора бы знать в таком возрасте. Моему поколению в младших классах уже впаривали мудрость про двух зайцев. Выглядит как попытка себя обелить и разогнать как раз таки при этом.
112910415
02 апреля в 17:55
и Круговой туда же...
Байкал-38
02 апреля в 17:55
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ dimix32ru (раскрыть)
    02 апреля в 17:50
    Кстати посмотрел ваш комментарии на подобное мнение от Балтики.
    Получается игрок ЦСКА Круговой дикарь по вашему мнению. Или это нечто иное и у вас двойные стандарты?
    Байкал-38 ответ dimix32ru (раскрыть)
    02 апреля в 17:34
    Умный человек не стал бы об этом высказываться в принципе, а Круговой как человек заинтересованный так вообще.
    Против Челестини он не мог высказаться, а если бы сказал против то сразу же попал бы в опалу.
    Это и называется лизоблюдство!!!
    Это тоже самое сделал Кисляк поддержав руководство, сказав, что таких как Мойзеса надо строго наказывать.
    Дружный коллектив, конфликтов нет?
    Лизуны одни, в любую минуту подставят, сдадут.
    Варвар7
    02 апреля в 17:20
    Ну , сам Круговой,в своём ответе разве не "разгоняет"? - Сначала вроде "Зачем эти бои?".Ну а потом сам же и "подливает масла в огонь" - "Челестини бы победил! Я за своего тренера" Ты бы Даня ещё бы пари с кем ни будь заключил...)
    Между прочим, так как то "не комильфо" получается, - Сказал бы - "я против такой "дичи" - футбол это футбол,а бокс это бокс". - и сразу всё ясно. А то хочется и правильным быть, и знатоком себя показать, ну и своему тренеру " леща закинуть" - ну а как без этого...)))
    dimix32ru ответ Байкал-38 (раскрыть)
    02 апреля в 17:19
    А почему подлизал то ?? Когда игрок топит за своего тренера , что в этом плохого ?
    fchtww9kqw5b
    02 апреля в 17:16
    Маразм крепчал, деревья гнулись
    Байкал-38
    02 апреля в 17:01
    Подлизал так подлизал...
    Ну хоть бы не позорился.
