«Локомотив» продлил контракт с капитаном команды Митрюшкиным

02 апреля 2026, 17:30

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с вратарём Антоном Митрюшкиным. Новый договор рассчитан до 2030 года.

Голкипер выступает за клуб с июня 2024-го, проведя в его составе 40 матчей. В начале 2026-го путём голосования команды был выбран капитаном «Локо».

112910415
03 апреля в 06:15
и это естественно
Гость
