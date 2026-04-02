Президент Итальянской федерации футбола подал в отставку

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина подал в отставку. Выборы нового главы организации пройдут 22 июня.
Гравина занимал должность с октября 2018 года.
В конце марта сборная Италии проиграла в финале отборочного турнира чемпионата мира-2026 Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти). Итальянцы пропустят ЧМ в третий раз подряд.
PS турецкий норвежский а теперь и боснийский футбол сильнее итальянского..... такое ощущение что они переняли что-то у российского футбола...... возможно пофигизм на поле......ваши ожидания ваши проблемы.......
PS турецкий норвежский а теперь и боснийский футбол сильнее итальянского..... такое ощущение что они переняли что-то у российского футбола...... возможно пофигизм на поле......ваши ожидания ваши проблемы.......