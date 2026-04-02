Soccer.ru
Президент Итальянской федерации футбола подал в отставку

02 апреля 2026, 18:22

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина подал в отставку. Выборы нового главы организации пройдут 22 июня.

Гравина занимал должность с октября 2018 года.

В конце марта сборная Италии проиграла в финале отборочного турнира чемпионата мира-2026 Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти). Итальянцы пропустят ЧМ в третий раз подряд.

anzhi1
anzhi1 ответ Брулин (раскрыть)
03 апреля в 11:55
Последнее предложение 👍😆
112910415
112910415
03 апреля в 06:14
надо всё строить заново ! (
Фил Кио
Фил Кио
02 апреля в 21:19
У нас наоборот, после отстранения штат рфс не только не сократили - увеличили. Появились вояжёры-переговорщики в европу.
felix
felix ответ DXTK (раскрыть)
02 апреля в 20:33
Интересная статистика...
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
02 апреля в 20:30, ред.
Мне кажется сборной Италии подошел бы Моуриньо ......... он кубковый боец везунчик знает итальянский футбол с двумя клубами брал трофеи.....даже в этом году когда казалось бы провал неизбежен......с Бенфикой казалось бы безисходной ситуации таки вышел в плейофф ЛЧ обыграв неожиданно и с нужным счетом Реал........

PS Плюс многие сборные практикуют иностранцев которые поехали на ЧМ......Англия взяла Тухеля, Анчелотти выбрал Бразилию, даже Поттер попал на ЧМ со сборной Швецией, Узбекистан.....Каннаваро......Португалия Мартинес......Бельгия - Гарсия......Монтелла Турция..........ЮАР.... бельгиец Хуго Брос.....Парагвай........аргентинец Альфаро.........хозяев турнира США представляет аргентинец Почеттино, Канаду представляет американец Марш......Уругвай - Бьелса...........Катар....Лопетеги....СА.......француз Ренар.....и тд...... итальянцем может тоже попробовать......разбавить свой футбол иностранщенной........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 апреля в 20:11
Вот увидите, изберут какого то старика лет 75-80...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 апреля в 20:10
Отставку следовало ещё в 2021...
Только время потеряно впустую.
Пора молодым энергичным взять власть в итальянском футболе. Паоло Мальдини примеру отличный вариант
Тем более управленческого опыта есть, работал в Милане.
Grizly88
Grizly88
02 апреля в 20:09
Итальянский футбол на дне что клубы что сборная очень печально
DXTK
DXTK
02 апреля в 20:04
Итог таков 2026 года Для итальянцев в футболе........ Ювентус вылетел от Галатасаря, Интер от Буде Глимт.......сборная Италия от Боснии........деградация итальянского футбола полным ходом......

PS турецкий норвежский а теперь и боснийский футбол сильнее итальянского..... такое ощущение что они переняли что-то у российского футбола...... возможно пофигизм на поле......ваши ожидания ваши проблемы.......
A.S.A
A.S.A
02 апреля в 19:58, ред.
Рыба с головы гниёт, вот эту "гнилую" голову и отсекли! Теперь важно назначить человека, который действительно возьмется за дело и постарается вывести итальянский футбол на новый уровень! Многие стадионы клубов СерииА в ужасном состоянии, я не говорю уже про Серию Б! Всё это нужно приводить в порядок, поднимать молодежный футбол, заставлять клубы СерииА иметь в составе воспитанников и давать им игровое время! Делать ставку на молодых, а не заполнять лигу возрастными игроками!!! Есть интересные игроки, но у них нет опыта больших матчей! Как минимум три итальянских тренера будут представлять другие сборные на ЧМ( Мантелла, Каннаваро, Анчелотти), а для самой сборной Италии не нашлось нормального тренера, который бы вывел их на ЧМ.....
Брулин
Брулин
02 апреля в 19:39
итальянскому футболу нужны реформы, глобальные. Шутка ли, что в составе Комо нет ни одного итальянского футболиста, в составах других итальянских грандов, количество итальянцев не больше 30 % и они точно не на основных ролях. Нужна глобальная реформа с введением обязательных квот, но это подорвет клубный футбол. Сборная откровенно слабая, нет потенциала, поэтому дело не в тренере. Никто из вменяемых не хочет идти тренировать, Гаттузо просто терять было нечего, он и так лузер.
particular
particular
02 апреля в 19:17
Позор отставками не смыть...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
02 апреля в 18:39
...я бы на его месте застрелился ! Италия, где даже в туалет ходят с
национальным флагом!!! 12 лет изгоя !!!
Варвар7
Варвар7
02 апреля в 18:26, ред.
Видно Гравина , понял , что вот, вот и из него могут сделать "гравюру" от греха подальше подал таки в отставку...)))
Гость
