Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон принял решение покинуть свою должность. Об этом он сообщил в соцсетях.
Ранее в отставку подал президент Федерации футбола страны Габриэле Гравина.
Национальная команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира 2026 года, уступив Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти).
Подать в отставку через минуту после окончания матча с Боснией было неотложным шагом, который исходил из самой глубины души. Это было так же спонтанно, как слёзы и та боль в сердце, которую я разделяю со всеми вами.
Меня попросили подождать, чтобы у всех было время как следует всё обдумать.
Теперь, когда президент Гравина решил уйти в отставку, я чувствую себя свободным сделать то, что считаю ответственным поступком, потому что, несмотря на искреннее убеждение в том, что мы с Рино Гаттузо и всеми сотрудниками многое сделали для укрепления духа и сплочённости команды за то очень короткое время, которое было в распоряжении сборной, главной целью было вернуть Италию на чемпионат мира.
И нам это не удалось.
Справедливо оставить тем, кто придёт после меня, свободу выбора человека, которого они сочтут лучшим для выполнения моей роли.
Представлять национальную сборную для меня — это честь и страсть, которая захватила меня с тех пор, как я был маленьким мальчиком.
Я старался выполнять свои обязанности, вкладывая в них всю свою энергию, обращая внимание на все секторы, чтобы служить связующим звеном, способствовать диалогу и синергии между различными молодёжными командами, пытаясь вместе с различными руководителями разработать проект, который, начиная с самых юных игроков, доходит до сборной U21.
Всё это для того, чтобы переосмыслить подход к подготовке талантов будущей основной сборной.
Я попросил и добился привлечения нескольких важных фигур с большим опытом, которые вместе с уже имеющимися специалистами осуществляют эти необходимые изменения, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Это потому, что я верю в принципы меритократии и специализации.
Оценить правильность этих решений предстоит тем, кто уполномочен это делать.
Я храню всё это в своем сердце, с благодарностью за привилегию и уроки, которые, даже несмотря на печальный финал, оставил мне этот насыщенный опыт.
Если про делигацию Италии на ЧМ 2026, то правильно нахрен она нужна совсем.
Не знаю какие функции несёт эта делегация, но если во главе стоит человек, который хочет увеличить футбольные ворота, то понятно в Италии кризис с умными людьми.
Ребятушки кто не знает:" Меритократия (от лат. meritus — достойный + греч. kratos — власть) — это принцип управления, при котором руководящие посты занимают наиболее способные и талантливые люди, независимо от их социального происхождения или богатства."
