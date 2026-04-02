Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии

Глава делегации сборной Италии принял решение покинуть свою должность. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ранее в отставку подал президент Федерации футбола страны Габриэле Гравина.

Национальная команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира 2026 года, уступив Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти).

Подать в отставку через минуту после окончания матча с Боснией было неотложным шагом, который исходил из самой глубины души. Это было так же спонтанно, как слёзы и та боль в сердце, которую я разделяю со всеми вами.

Меня попросили подождать, чтобы у всех было время как следует всё обдумать.

Теперь, когда президент Гравина решил уйти в отставку, я чувствую себя свободным сделать то, что считаю ответственным поступком, потому что, несмотря на искреннее убеждение в том, что мы с Рино Гаттузо и всеми сотрудниками многое сделали для укрепления духа и сплочённости команды за то очень короткое время, которое было в распоряжении сборной, главной целью было вернуть Италию на чемпионат мира.

И нам это не удалось.

Справедливо оставить тем, кто придёт после меня, свободу выбора человека, которого они сочтут лучшим для выполнения моей роли.

Представлять национальную сборную для меня — это честь и страсть, которая захватила меня с тех пор, как я был маленьким мальчиком.

Я старался выполнять свои обязанности, вкладывая в них всю свою энергию, обращая внимание на все секторы, чтобы служить связующим звеном, способствовать диалогу и синергии между различными молодёжными командами, пытаясь вместе с различными руководителями разработать проект, который, начиная с самых юных игроков, доходит до сборной U21.

Всё это для того, чтобы переосмыслить подход к подготовке талантов будущей основной сборной.

Я попросил и добился привлечения нескольких важных фигур с большим опытом, которые вместе с уже имеющимися специалистами осуществляют эти необходимые изменения, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Это потому, что я верю в принципы меритократии и специализации.

Оценить правильность этих решений предстоит тем, кто уполномочен это делать.

Я храню всё это в своем сердце, с благодарностью за привилегию и уроки, которые, даже несмотря на печальный финал, оставил мне этот насыщенный опыт.