Романцев критически отозвался о праздновании Соболевым гола в маске

02 апреля 2026, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о праздновании нападающим «Зенита» Александром Соболевым гола в ворота московской команды в матче 21-го тура РПЛ.

Игрок отметил забитый мяч, надев маску для ныряния, после чего получил жёлтую карточку.

Атмосферу праздника прежде всего дарит яркая и насыщенная победным настроем игра. А маски после голов к ней не имеют никакого отношения. Скорее это ближе к цирку. И предупреждение арбитра здесь — напоминание о том, что такой маскарад правилами запрещён.

А ведь чуть позже Соболев, против которого я ничего не имею, дал повод для второго предупреждения и мог оставить команду в меньшинстве. Так стоило ли затевать эту историю с маской? Случись это в моей команде, я бы за такую вольность отправил весельчака в дубль. Но был футболист, перещеголявший, на мой взгляд, в оригинальности празднование форварда «Зенита». И запомнится оно надолго. В матче «Рубина» с «Уфой» автор гола хозяев (Виталий Лисакович. — прим. источника) ухитрился отметить свой подвиг тем, что выскочил на бровку и сделал селфи с друзьями.

Герой! Но на последней минуте не забил пенальти, отправив свою команду в первый дивизион. Чем сразу вошёл в историю казанского футбола. Так что жизнь подсказывает: надевать маски и фотографироваться лучше после игры. Если, конечно, будет что праздновать.

112910415
03 апреля в 06:04
шоу было лишним
CCCP1922
03 апреля в 00:15
Мы это уже обсуждали несколько раз
Ангел неБесГрешен
02 апреля в 21:06
Это же давно было, Зачем по новой об этом спрашивать?...
