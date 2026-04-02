Романцев критически отозвался о праздновании Соболевым гола в маске

Экс-главный тренер «Спартака» высказался о праздновании нападающим «Зенита» гола в ворота московской команды в матче 21-го тура РПЛ .

Игрок отметил забитый мяч, надев маску для ныряния, после чего получил жёлтую карточку.

Атмосферу праздника прежде всего дарит яркая и насыщенная победным настроем игра. А маски после голов к ней не имеют никакого отношения. Скорее это ближе к цирку. И предупреждение арбитра здесь — напоминание о том, что такой маскарад правилами запрещён.

А ведь чуть позже Соболев, против которого я ничего не имею, дал повод для второго предупреждения и мог оставить команду в меньшинстве. Так стоило ли затевать эту историю с маской? Случись это в моей команде, я бы за такую вольность отправил весельчака в дубль. Но был футболист, перещеголявший, на мой взгляд, в оригинальности празднование форварда «Зенита». И запомнится оно надолго. В матче «Рубина» с «Уфой» автор гола хозяев (Виталий Лисакович. — прим. источника) ухитрился отметить свой подвиг тем, что выскочил на бровку и сделал селфи с друзьями.

Герой! Но на последней минуте не забил пенальти, отправив свою команду в первый дивизион. Чем сразу вошёл в историю казанского футбола. Так что жизнь подсказывает: надевать маски и фотографироваться лучше после игры. Если, конечно, будет что праздновать.