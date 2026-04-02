Романцев: «Решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово»

02 апреля 2026, 21:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о четырёхматчевой дисквалификации рулевого «Балтики» Андрея Талалаева за удаление в игре 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Возможно, кого-то удивлю, если скажу, что решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово. Не одобряю его поступок, но по-человечески понимаю. В молодые годы со мной что-то похожее случалось. Потому и присоединяюсь к мнению Валерия Карпина, так как знаю, что в такие моменты тренер превращается в комок нервов. Что наверняка известно и арбитрам. Талалаев искренне признался, что после потери очков в концовке двух предыдущих матчей он, не сдержавшись, машинально ударил по мячу. Понятно, что для сурового КДК это не оправдание. Да, тренер должен держать себя в руках в любой ситуации. Но нельзя забывать и об уважении к тем, с кого начинается футбол. Увы, но его к нашему брату становится всё меньше.

На самом деле мне очень неприятно и грустно обсуждать эту историю, где у каждого своя правда. Вот и подумал — быть может, создать при КДК группу независимых присяжных заседателей, в которую вошли бы те, кто ещё помнит времена, когда тренер был главной фигурой в команде?

blitz
03 апреля в 22:07
По Талаеву — это отдельный разговор, отдельный вопрос. Прежде всего хронология нарушений Талалаева.

16 августа 2023 года в рамках заседания КДК по Первой лиге Талалаев был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.


11 апреля 2024 года в рамках заседаний комитета по Кубку России тренер был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении иных лиц.

13 марта 2025 года в рамках заседания комитета по Первой лиге тренер был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в отношении официального лица матча.

И 4 декабря 2025 года в рамках заседания тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в отношении соперников. Показал оскорбительный жест соперникам.

По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. КДК рассматривал оскорбительный жест Талалаева в соответствии с абзацем вторым части шестой статьи 94.

Поясняю. Речь идёт о том, что оскорбительный жест не был указан судьёй матча в протоколе матча. В связи с этим не применяется часть шестая, абзац первый, а применяется часть шестая абзац второй данной статьи, в котором дисциплинарные нарушения оценивается с точки зрения, во-первых, рецидивности, во-вторых, наказание не по сроку определяется, а по матчам дисквалификации. То есть не могли применить в данном случае по рецидиву срок, поэтому применили матчи дисквалификации в отношении Талалаева.

Итак, за вмешательство в ход матча, за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе, так что правильно дисквалифицировали главного тренера Талалаева на четыре матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовали его на 300 000 рублей.
artem saribekyan 1
03 апреля в 08:46
Олегу Романцева респект! Молодец ! Не побоялся сказать то, что многим было не по сердцу в этом решении КДК ! Необходимо, принимая решения о наказании не забывать о таком понятии, как справедливость!
Роль судьи на поле так и не случилось осветить в решениях КДК ...Я имею в виду роль провокатора , что тот исполнял на поле.
Не надо относится к людям настолько формально и педантично, ибо это КДК не уголовный суд , где все решения принимаются в соответствии с нормами уголовного права со своими уже определенными сроками и т.д.
КДК- это больше похоже на разбор происшествия в товарищеском суде( помните такие были у нас в нашей истории?).
Дальше наказания Талалаеве КДК не пошел, первым бросив камень в тренера .
Там, оказывается, сидят высоконравственные живые представители справедливости и защитники дисциплины, хотя и это ни о чем не говорит; дисциплина может быть и в школе, в военской части, и, не удивляйтесь, в концлагере, где наказание - расстрел.
Не. нужна нам такая дисциплина, не нужна!
Безгрешных людей нет, не бывает в природе, ибо человек совершает и малый ,и великий грех, и игнорировать это нельзя!
Но и подменять одно другим нельзя ! И это грех!
И грех этот теперь на совести тов. из КДК - людей кристально преданных футболу и абсолютно безгрешных!
И наказания у них такие же.
В формуле ,,нельзя казнить помиловать" виноватых и ответственных не найти , а это и есть суть принципа в работе КДК.
Мне кажется, я понял то, что вежливый и многоуважаемый Олег Романцев не сказал, но подразумевал...
Получилось так, что решение КДК оказалось не решением коллег и футбольных людей в футболе, а решением суда инквизиции.
Мне Талалаеве искренне жаль ...
Но и жаль,одновременно, что роль судьи на поле и на ВАР так и осталась вне внимания и не освещена.
А зря!
112910415
03 апреля в 07:03
есть тысячи мнений ...
ANATOLY KANDAUROV
02 апреля в 23:04
Я не могу ничего плохого даже подумать про тебя, но твой ровесник Романцев, любит передергивать факты. Талаев наказан на 4 игры не за удар мячом на трибуну, а за неприличные жесты и личное оскорбление соперника. Это все было опубликовано, но Романуевумыакты не нужны. Он на своей волне. А жаль
Bad Listener
02 апреля в 22:20, ред.
А КДК это типа не группа людей выносящих решение? Зачем группе для решений другая группа? Давайте ещё устроим голосование по всей стране, урны поставим, участки откроем, бюллетени распечатаем. По моему Олегу Иванычу на старости лет стало не хватать внимания, неужели родственники упекли в дом пристарелых?
shur
02 апреля в 22:17
...мы почти ровестники с Олег Иванычем, в семьдесят жизнь ещё
бьёт ключом! А почему бы и нет, вместо болтания языком на разных теле каналах, заняться делом разруливать такие
непростые ситуации, с выносом вердикта на спортивную общественность,прессу,болельщиков, специалистов!!!
