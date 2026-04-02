Романцев: «Решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово»

Экс-главный тренер «Спартака» прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) о четырёхматчевой дисквалификации рулевого «Балтики» за удаление в игре 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Возможно, кого-то удивлю, если скажу, что решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово. Не одобряю его поступок, но по-человечески понимаю. В молодые годы со мной что-то похожее случалось. Потому и присоединяюсь к мнению Валерия Карпина, так как знаю, что в такие моменты тренер превращается в комок нервов. Что наверняка известно и арбитрам. Талалаев искренне признался, что после потери очков в концовке двух предыдущих матчей он, не сдержавшись, машинально ударил по мячу. Понятно, что для сурового КДК это не оправдание. Да, тренер должен держать себя в руках в любой ситуации. Но нельзя забывать и об уважении к тем, с кого начинается футбол. Увы, но его к нашему брату становится всё меньше.