Романцев: «Решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о четырёхматчевой дисквалификации рулевого «Балтики» Андрея Талалаева за удаление в игре 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Возможно, кого-то удивлю, если скажу, что решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово. Не одобряю его поступок, но по-человечески понимаю. В молодые годы со мной что-то похожее случалось. Потому и присоединяюсь к мнению Валерия Карпина, так как знаю, что в такие моменты тренер превращается в комок нервов. Что наверняка известно и арбитрам. Талалаев искренне признался, что после потери очков в концовке двух предыдущих матчей он, не сдержавшись, машинально ударил по мячу. Понятно, что для сурового КДК это не оправдание. Да, тренер должен держать себя в руках в любой ситуации. Но нельзя забывать и об уважении к тем, с кого начинается футбол. Увы, но его к нашему брату становится всё меньше.
На самом деле мне очень неприятно и грустно обсуждать эту историю, где у каждого своя правда. Вот и подумал — быть может, создать при КДК группу независимых присяжных заседателей, в которую вошли бы те, кто ещё помнит времена, когда тренер был главной фигурой в команде?
16 августа 2023 года в рамках заседания КДК по Первой лиге Талалаев был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.
11 апреля 2024 года в рамках заседаний комитета по Кубку России тренер был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении иных лиц.
13 марта 2025 года в рамках заседания комитета по Первой лиге тренер был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в отношении официального лица матча.
И 4 декабря 2025 года в рамках заседания тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в отношении соперников. Показал оскорбительный жест соперникам.
По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. КДК рассматривал оскорбительный жест Талалаева в соответствии с абзацем вторым части шестой статьи 94.
Поясняю. Речь идёт о том, что оскорбительный жест не был указан судьёй матча в протоколе матча. В связи с этим не применяется часть шестая, абзац первый, а применяется часть шестая абзац второй данной статьи, в котором дисциплинарные нарушения оценивается с точки зрения, во-первых, рецидивности, во-вторых, наказание не по сроку определяется, а по матчам дисквалификации. То есть не могли применить в данном случае по рецидиву срок, поэтому применили матчи дисквалификации в отношении Талалаева.
Итак, за вмешательство в ход матча, за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе, так что правильно дисквалифицировали главного тренера Талалаева на четыре матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовали его на 300 000 рублей.
16 августа 2023 года в рамках заседания КДК по Первой лиге Талалаев был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.
11 апреля 2024 года в рамках заседаний комитета по Кубку России тренер был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении иных лиц.
13 марта 2025 года в рамках заседания комитета по Первой лиге тренер был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в отношении официального лица матча.
И 4 декабря 2025 года в рамках заседания тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в отношении соперников. Показал оскорбительный жест соперникам.
По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. КДК рассматривал оскорбительный жест Талалаева в соответствии с абзацем вторым части шестой статьи 94.
Поясняю. Речь идёт о том, что оскорбительный жест не был указан судьёй матча в протоколе матча. В связи с этим не применяется часть шестая, абзац первый, а применяется часть шестая абзац второй данной статьи, в котором дисциплинарные нарушения оценивается с точки зрения, во-первых, рецидивности, во-вторых, наказание не по сроку определяется, а по матчам дисквалификации. То есть не могли применить в данном случае по рецидиву срок, поэтому применили матчи дисквалификации в отношении Талалаева.
Итак, за вмешательство в ход матча, за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе, так что правильно дисквалифицировали главного тренера Талалаева на четыре матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовали его на 300 000 рублей.
Роль судьи на поле так и не случилось осветить в решениях КДК ...Я имею в виду роль провокатора , что тот исполнял на поле.
Не надо относится к людям настолько формально и педантично, ибо это КДК не уголовный суд , где все решения принимаются в соответствии с нормами уголовного права со своими уже определенными сроками и т.д.
КДК- это больше похоже на разбор происшествия в товарищеском суде( помните такие были у нас в нашей истории?).
Дальше наказания Талалаеве КДК не пошел, первым бросив камень в тренера .
Там, оказывается, сидят высоконравственные живые представители справедливости и защитники дисциплины, хотя и это ни о чем не говорит; дисциплина может быть и в школе, в военской части, и, не удивляйтесь, в концлагере, где наказание - расстрел.
Не. нужна нам такая дисциплина, не нужна!
Безгрешных людей нет, не бывает в природе, ибо человек совершает и малый ,и великий грех, и игнорировать это нельзя!
Но и подменять одно другим нельзя ! И это грех!
И грех этот теперь на совести тов. из КДК - людей кристально преданных футболу и абсолютно безгрешных!
И наказания у них такие же.
В формуле ,,нельзя казнить помиловать" виноватых и ответственных не найти , а это и есть суть принципа в работе КДК.
Мне кажется, я понял то, что вежливый и многоуважаемый Олег Романцев не сказал, но подразумевал...
Получилось так, что решение КДК оказалось не решением коллег и футбольных людей в футболе, а решением суда инквизиции.
Мне Талалаеве искренне жаль ...
Но и жаль,одновременно, что роль судьи на поле и на ВАР так и осталась вне внимания и не освещена.
А зря!
Роль судьи на поле так и не случилось осветить в решениях КДК ...Я имею в виду роль провокатора , что тот исполнял на поле.
Не надо относится к людям настолько формально и педантично, ибо это КДК не уголовный суд , где все решения принимаются в соответствии с нормами уголовного права со своими уже определенными сроками и т.д.
КДК- это больше похоже на разбор происшествия в товарищеском суде( помните такие были у нас в нашей истории?).
Дальше наказания Талалаеве КДК не пошел, первым бросив камень в тренера .
Там, оказывается, сидят высоконравственные живые представители справедливости и защитники дисциплины, хотя и это ни о чем не говорит; дисциплина может быть и в школе, в военской части, и, не удивляйтесь, в концлагере, где наказание - расстрел.
Не. нужна нам такая дисциплина, не нужна!
Безгрешных людей нет, не бывает в природе, ибо человек совершает и малый ,и великий грех, и игнорировать это нельзя!
Но и подменять одно другим нельзя ! И это грех!
И грех этот теперь на совести тов. из КДК - людей кристально преданных футболу и абсолютно безгрешных!
И наказания у них такие же.
В формуле ,,нельзя казнить помиловать" виноватых и ответственных не найти , а это и есть суть принципа в работе КДК.
Мне кажется, я понял то, что вежливый и многоуважаемый Олег Романцев не сказал, но подразумевал...
Получилось так, что решение КДК оказалось не решением коллег и футбольных людей в футболе, а решением суда инквизиции.
Мне Талалаеве искренне жаль ...
Но и жаль,одновременно, что роль судьи на поле и на ВАР так и осталась вне внимания и не освещена.
А зря!
бьёт ключом! А почему бы и нет, вместо болтания языком на разных теле каналах, заняться делом разруливать такие
непростые ситуации, с выносом вердикта на спортивную общественность,прессу,болельщиков, специалистов!!!
бьёт ключом! А почему бы и нет, вместо болтания языком на разных теле каналах, заняться делом разруливать такие
непростые ситуации, с выносом вердикта на спортивную общественность,прессу,болельщиков, специалистов!!!