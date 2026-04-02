Ямаль сообщил об антимусульманских кричалках в матче Испания — Египет

02 апреля 2026, 23:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетМатч завершен

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль в соцсетях рассказал об оскорбительных кричалках в адрес мусульман во время товарищеского матча с Египтом.

Вчера на стадионе звучала кричалка: «Кто не скачет, тот мусульманин». Я понимаю, что это было направлено против команды соперников и не имело ко мне лично никакого отношения, но для меня, как для мусульманина, это всё равно является проявлением неуважения и недопустимым поведением.

Я понимаю, что не все болельщики такие, но тем, кто скандирует подобные вещи: использование религии в качестве предмета насмешки на стадионе делает вас невежественными и расистами.

Футбол — это развлечение и поддержка, а не повод для неуважительного отношения к людям из-за того, кем они являются или во что верят.

Сказав это, я хочу поблагодарить тех, кто пришёл поддержать нас. Увидимся на чемпионате мира.

