Хавбек «Аталанты» Эдерсон согласовал условия личного контракта с «Атлетико»

03 апреля 2026, 08:23

«Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Аталанты» в предстоящее летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб уже согласовал с 26-летним бразильским футболистом условия личного контракта.

Ранее «Атлетико» рассматривал возможность одновременного подписания Эдерсона и , однако тогда стороны ограничились переходом нигерийского нападающего.

На данный момент между клубами установлены конструктивные отношения: на прошлой неделе представители команд обсудили финансовые параметры сделки.