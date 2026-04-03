Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Хавбек «Аталанты» Эдерсон согласовал условия личного контракта с «Атлетико»

03 апреля 2026, 08:23

«Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона в предстоящее летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб уже согласовал с 26-летним бразильским футболистом условия личного контракта.

Ранее «Атлетико» рассматривал возможность одновременного подписания Эдерсона и Адемолы Лукмана, однако тогда стороны ограничились переходом нигерийского нападающего.

На данный момент между клубами установлены конструктивные отношения: на прошлой неделе представители команд обсудили финансовые параметры сделки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
5mx6wt83kx3m
03 апреля в 08:29
Кто такой Хавебк?
Родственник Вуглускра из старого анекдота?
Alex_67
03 апреля в 08:27
От таких предложений не отказываются
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 