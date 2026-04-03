Хавбек «Аталанты» Эдерсон согласовал условия личного контракта с «Атлетико»

«Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона в предстоящее летнее трансферное окно.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб уже согласовал с 26-летним бразильским футболистом условия личного контракта.
Ранее «Атлетико» рассматривал возможность одновременного подписания Эдерсона и Адемолы Лукмана, однако тогда стороны ограничились переходом нигерийского нападающего.
На данный момент между клубами установлены конструктивные отношения: на прошлой неделе представители команд обсудили финансовые параметры сделки.
Родственник Вуглускра из старого анекдота?
