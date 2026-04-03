«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Родри на фоне интереса «Реала»

03 апреля 2026, 08:43

Руководство «Манчестер Сити» направило официальное предложение о пролонгации соглашения полузащитнику . Текущий контракт действующего обладателя «Золотого мяча» рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» готов существенно увеличить заработную плату 29-летнего игрока.

Несмотря на предметный интерес к хавбеку со стороны мадридского «Реала», испанский клуб пока не вступал в официальные переговоры ни с игроком, ни с представителями «горожан».

Позиция английского клуба остается жесткой: если Родри откажется от подписания нового договора, «Манчестер Сити» не намерен продавать его по заниженной цене летом 2026 года.

В случае отсутствия выгодных предложений в ближайшее трансферное окно, клуб предпочтет сохранить футболиста в составе до окончания срока действия контракта в 2027 году и отпустить его на правах свободного агента.