«Манчестер Сити» подготовил список кандидатов на случай ухода Гвардиолы

03 апреля 2026, 08:58

Главный тренер «Манчестер Сити» намерен определиться со своим дальнейшим пребыванием в клубе только после завершения текущего игрового цикла.

По данным источника, испанский специалист пока не принял окончательного решения о том, продолжит ли он работу в следующем сезоне, несмотря на действующее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

Руководство «горожан» разделяет позицию тренера и не планирует оказывать на него давление, полагаясь на сложившиеся доверительные отношения.

Тем не менее, спортивный директор клуба Угу Виана уже подготовил список потенциальных преемников на случай ухода Гвардиолы.

В шорт-лист вошли («Байер»), («Бавария») и экс-тренер «Челси» .