«Манчестер Сити» подготовил список кандидатов на случай ухода Гвардиолы

03 апреля 2026, 08:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен определиться со своим дальнейшим пребыванием в клубе только после завершения текущего игрового цикла.

По данным источника, испанский специалист пока не принял окончательного решения о том, продолжит ли он работу в следующем сезоне, несмотря на действующее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

Руководство «горожан» разделяет позицию тренера и не планирует оказывать на него давление, полагаясь на сложившиеся доверительные отношения.

Тем не менее, спортивный директор клуба Угу Виана уже подготовил список потенциальных преемников на случай ухода Гвардиолы.

В шорт-лист вошли Хаби Алонсо («Байер»), Венсан Компани («Бавария») и экс-тренер «Челси» Энцо Мареска.

112910415
03 апреля в 11:40
грядут перемены, большие-большие !
CCCP1922
03 апреля в 10:32
Мне кажется, Гвардиола хочет остаться.... Но желает, чтобы его об этом попросили... Хозяева Манчестер Сити не торопятся — пытаются выдерживать марку. Вообще, после каталонца, в МС опасно... Что он оставляет после себя? Выжженную землю и завалы, а поверх этого выжатые игроки...
пират Елизаветы
03 апреля в 10:23
Венсан Компани.
но это будет сложно сделать))
zkj52bmagxyf
03 апреля в 09:24
Для чемпионшипа любой сойдёт
Гость
