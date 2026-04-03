«Манчестер Сити» подготовил список кандидатов на случай ухода Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен определиться со своим дальнейшим пребыванием в клубе только после завершения текущего игрового цикла.
По данным источника, испанский специалист пока не принял окончательного решения о том, продолжит ли он работу в следующем сезоне, несмотря на действующее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.
Руководство «горожан» разделяет позицию тренера и не планирует оказывать на него давление, полагаясь на сложившиеся доверительные отношения.
Тем не менее, спортивный директор клуба Угу Виана уже подготовил список потенциальных преемников на случай ухода Гвардиолы.
В шорт-лист вошли Хаби Алонсо («Байер»), Венсан Компани («Бавария») и экс-тренер «Челси» Энцо Мареска.
но это будет сложно сделать))
