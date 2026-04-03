Раскрыты подробности ухода Алексея Березуцкого из тренерского штаба ЦСКА

03 апреля 2026, 09:49

По информации источника, российский специалист Алексей Березуцкий принял решение выйти из тренерского штаба ЦСКА по собственному желанию. Причиной ухода стало отсутствие эффективного взаимодействия с главным тренером Фабио Челестини.

Между специалистами возникли разногласия как в вопросах футбольной философии, так и в рабочих подходах. Это привело к снижению вовлеченности Березуцкого в тренировочный процесс и утрате инициативности при обсуждении тактических решений.

Все новости
Скандал вокруг Лукаку. Не вернулся в «Наполи» из сборной, клуб готов наказать игрока
02 апреляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Боснийский болбой лишил Доннарумму шпаргалки в ходе серии пенальти
01 апреля
Круговой отреагировал на слова Радимова в конфликтах в ЦСКА
01 апреля
Доннарумма спровоцировал конфликт после поражения Италии от Боснии
01 апреля
В «Бенфике» опровергли подлинность цитат Моуриньо о Роналду и Неймаре
30 марта
Бекхэм против Уолберга, Жоржиньо поругался с американской певицей. Скандалы между футболистами и знаменитостями
30 мартаЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 14:34
Байкал-38 Информация о криминале в Локо , начиная с Аксененко, включая заказчика убийстваи заканчивая допинг премиум королем Нагорных судя по всему даже укладчика шпал уже не интересует.
Red blu
03 апреля в 14:04, ред.
Во всех перестановках в тренерском штабе осталось малозаметным назначение Игоря Игдисамова.из молодежного ЦСКА , который воспитал Кисляка, Глебова, Абдулкадырова, Лукина. Теперь Игдисамов будет контактировать в команде с тренерским штабом.
Байкал-38
03 апреля в 13:57
Потихоньку всплывают подробности реальной картины, что происходит в ЦСКА.
Это только Брейдовый Кирилл сказки рассказывает, что всё хорошо и конфликтов нет.
Думаю ещё много всплывёт на поверхность.
25процентный клоун
03 апреля в 12:24
Я же говорил, что в этой команде творится полнейший бардак и разруха во всех линиях
просто Tomson
03 апреля в 12:05
и везде Челестини не причем
просто Tomson
03 апреля в 12:02
Мойзес, Березуцкий, Талалаев
y7pqzz99jmhy
03 апреля в 11:57
Леха мужик самостоятельный, без работы не останется
Kosmos58
03 апреля в 11:30
Не пропадёт ... А Челес набрался усиления, как блох, но "выхлопа" нет!..
c7f8hz4a9zk6
03 апреля в 11:25
Похоже за Талалаем выстраивается очередь лупить истеричку Фаю
112910415
03 апреля в 10:54
выжили доморощенного ...
9aax972nvw9d
03 апреля в 10:53

Первым откликом на эту новость стали слова главного тренера Урала.
Угадайте с одного раза, какие?
v2f2w2r79udd
03 апреля в 10:42
Нужно было Алексею находить компромисс... а так остался без работы....
Alex_67
03 апреля в 10:37
Посмотрим, что будет дальше... Скоро всё вылезет наружу
Фил Кио
03 апреля в 10:31, ред.
С философией, увлечённостью и инициативностью самого Челестини всё ясно, судя по матчу с Балтикой: бросался на Талалаева, как волк на дворняжку, но его спасло, что удержали Талалаева.
Брулин
03 апреля в 10:27
Фабио прям ураган какой-то, а результатов нет.
59mjnt3yr9k4
03 апреля в 10:22, ред.
Это привело к снижению вовлеченности Березуцкого в тренировочный процесс и утрате инициативности при обсуждении тактических решений, а также открыванию двери пинком с разбега при уходе
Гость
