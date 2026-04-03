Раскрыты подробности ухода Алексея Березуцкого из тренерского штаба ЦСКА

03 апреля 2026, 09:49

По информации источника, российский специалист принял решение выйти из тренерского штаба ЦСКА по собственному желанию. Причиной ухода стало отсутствие эффективного взаимодействия с главным тренером .

Между специалистами возникли разногласия как в вопросах футбольной философии, так и в рабочих подходах. Это привело к снижению вовлеченности Березуцкого в тренировочный процесс и утрате инициативности при обсуждении тактических решений.