Агент Барбоза заявил об интересе ПСЖ к полузащитнику «Локомотива» Батракову

03 апреля 2026, 10:13

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны европейских топ-клубов, в частности ПСЖ.

ПСЖ был очень заинтересован где-то полтора года назад. Летом Алексей может уехать в Европу. Сейчас вопрос в сумме — сколько запросит «Локомотив». Так-то Алексей может играть во Франции, Испании, Португалии, Германии.

albucid
albucid
03 апреля в 16:42
Все эти агентские россказни гроша ломаного не стоят!
lotsman
lotsman
03 апреля в 14:31
Андрей может играть в Франции, Испании, Португалии, Германии............... , никто ему не запрещает. Вот только чтобы там играть нужно приглашение от этих команд. А так, это просто размышление агента.
A.S.A
A.S.A
03 апреля в 14:11
Батраков талантливый парень, спору нет, но как по мне, ПСЖ это слишком круто для него! Скажу лишь одно, если есть реальный интерес хотябы от крепких средняков из этих стран, то Лёше стоило бы перебраться в Европу. Уровень игры там заметно отличается от РПЛ, плюс ЕК матчи возможны, а это уже и другой стимул для самого игрока! Неужели игроки кайфуют только от того, что играют в изолированной РПЛ???
Джохар Ву
Джохар Ву
03 апреля в 13:57
Надо отобрать у Барбозы, то что он курит
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 апреля в 13:51
В Европе жёсткая конкуренция, его сожрут сразу. А Монако в пятом десятке рейтинга уефа. Их полита уже 20 лет, это воспитывать и продавать молодых талантов. С таким подходом никаких результатов не достигнуть. Бенфика и Порту пошли по этому же пути. Там дела ещё хуже.
Sergo81
Sergo81 ответ Karkaz (раскрыть)
03 апреля в 13:38
Витинья ключевой игрок ПСЖ, никуда его не отпустят. Но даже если он уйдёт, то какой-то там Батраков разве сможет его заменить и повести ПСЖ к победам в ЛЧ ? Его задавят в первых же играх. Витинья через АПЛ пришёл в ПСЖ, это не ворота защищать, тут практика сильного чемпа нужна.
Фил Кио
Фил Кио
03 апреля в 13:29
Барбоза, огласи весь список "европейских топ-клубов", кроме ПСЖ, проявляющих интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. А вдруг там есть Реал, Бавария, Ливерпуль, Барселона и Арсенал, а ты забыл.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
03 апреля в 13:21
Если у Барселоны были деньги и они бы подключились в эту гонку за Батраковым.
Agamaga005
Agamaga005 ответ lobsterdam (раскрыть)
03 апреля в 13:19
Ага, олигарх не ловится, и не растёт кокос.
Валерыч
Валерыч
03 апреля в 13:08
Набить побольше цену игроку - любимая игра агентов,
породило такое явление, как "корпоративная агентская солидарность?")
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 13:06
20 лет...вся карьера впереди....
На примере Головина видно что можно в топ-5 при должном усердии и таланте закрепиться и быть не на последних ролях.....
Только тянуть не надо....в 18-20 лет легче перестраиваться на быстрый европейский футбол....
Karkaz
Karkaz ответ Sergo81 (раскрыть)
03 апреля в 12:53
Витинья скорее всего в Реал или МС
lobsterdam
lobsterdam
03 апреля в 12:30
Агент очнулся через полтора года, работы нет, никто не продается, не покупается, кого бы найти? И вот оно! Батракова в ПСЖ!
Брулин
Брулин
03 апреля в 12:29
Агент Барбоза: «В СССР все имели определенный уровень достатка. Жизнь была не такая дорогая – лучше, чем в Португалии. Советские люди могли сходить в ресторан»
Sergo81
Sergo81
03 апреля в 11:25
Полтора года назад был период становления ПСЖ. Искали разные варианты, того же Хвичу брали, отдали Мбаппе только-только. А сейчас ПСЖ-машина. Кого в ней Батраков заменит? Витинью или Невеша с Руисом ? Кого-то из них, верно? Агент, так? Я угадал?)))
Romeo 777
Romeo 777
03 апреля в 11:08
Если есть шанс уехать в нормальный европейский клуб, то стоит уже пробовать.
112910415
112910415
03 апреля в 11:04
разгоняет агент ...
заработать хочет !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 10:47
Интерес был полтора года назад. А сейчас угас этот интерес. А может интереса и не было? А все фантазии агента?
vyu8qw6he5n4
vyu8qw6he5n4
03 апреля в 10:38
Ну все прямо очередь за ним выстраивается...:)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 10:25
Агент делает свою работу.Ничего нового.Выдает желаемое за действительное.
