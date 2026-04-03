Роналду завершил реабилитацию после травмы и готов вернуться на поле

1775202577

03 апреля 2026, 10:49

41-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, полученной 28 февраля. По данным источника, игрок завершил реабилитацию в Мадриде и готов вернуться на поле.

Травма была получена 28 февраля в матче саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1). Восстановление игрока проходило в Мадриде под руководством личного физиотерапевта.