Роналду завершил реабилитацию после травмы и готов вернуться на поле

03 апреля 2026, 10:49

41-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, полученной 28 февраля. По данным источника, игрок завершил реабилитацию в Мадриде и готов вернуться на поле.

Травма была получена 28 февраля в матче саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1). Восстановление игрока проходило в Мадриде под руководством личного физиотерапевта.

Из-за повреждения капитан португальцев пропустил ряд клубных встреч, а также товарищеские матчи национальной команды против Мексики и США.

Все комментарии
пират Елизаветы
03 апреля в 12:46
пассажир Аль Насра вернулся.
что еще взять от человека, у которого самое большое количество подписчиков в соцсетях?
Kostya-515
03 апреля в 12:24
Минус чемпионство у Аль-Насра
112910415
03 апреля в 11:44
итак, к новым рекордам !
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 11:13
Кому-то радость, кому-то огорчение...
