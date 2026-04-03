Роналду завершил реабилитацию после травмы и готов вернуться на поле

41-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, полученной 28 февраля. По данным источника, игрок завершил реабилитацию в Мадриде и готов вернуться на поле.
Травма была получена 28 февраля в матче саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1). Восстановление игрока проходило в Мадриде под руководством личного физиотерапевта.
Из-за повреждения капитан португальцев пропустил ряд клубных встреч, а также товарищеские матчи национальной команды против Мексики и США.
что еще взять от человека, у которого самое большое количество подписчиков в соцсетях?
что еще взять от человека, у которого самое большое количество подписчиков в соцсетях?