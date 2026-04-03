Танашев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 23-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
4 апреля (суббота)
«Акрон» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.
«Динамо» Москва – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.
5 апреля (воскресенье)
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.
«Динамо» Махачкала – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.
6 апреля (понедельник)
«Сочи» – «Рубин»: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.