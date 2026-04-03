Танашев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 23-м туре РПЛ

03 апреля 2026, 11:26

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

4 апреля (суббота)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» Москва – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Динамо» Махачкала – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

6 апреля (понедельник)

«Сочи» – «Рубин»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

g55fmfwmexf8
03 апреля в 15:23
Из "лазурно-засветившихся" только Сухой. Но между ЦСКА и "группой лидеров" - 9 очков. Можно расслабиться. В целом к составу судей вопросов нет. Левникова и подобных приберегли на потом.
blitz
03 апреля в 13:56
Если Спартак обыграет Локомотив А Балтика выиграет свой матч.Будет смешно, если Балтика опередит Локомотив в борьбе за третье место. Тут разница бюджета и всего остального. Будет много вопросов к тем, кто руководит Локомотивом.
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 13:48
Хотелось бы без судейских шибок и скандалов...
Владимир_Спартак
03 апреля в 12:37
Надеюсь на земляка из Нальчика Танашева , что и этот матч он отсудит на должном уровне без ляпов...
Брулин
03 апреля в 12:15
И Спартак и Локомотив может быть довольны судьей. В Инале, могут не сомневаться. Надеюсь на Варе не будут звать его по пустякам
просто Tomson
03 апреля в 12:01
Вроде судья честный и не ангажированный газовыми или "народными" командами, значит Спартак-Локомотив пройдет хорошо!
ju47j4es3kaw
03 апреля в 11:26
Что-то часто замелькал этот пацанчик
