Челестини настаивал на окончательном отстранении Мойзеса от тренировок

03 апреля 2026, 11:57

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини планировал окончательно отстранить защитника Мойзеса от работы с первой командой.

По данным источника, наставник «красно-синих» был настроен категорично, однако руководству клуба удалось выступить посредником и примирить стороны.

Конфликт между тренером и 31-летним бразильцем произошел после матча Кубка России против «Краснодара» (0:4).

Иван Плотников
04 апреля в 13:46
Бурундука надо пожизненно отстранить было 🌝
albucid
03 апреля в 16:54
Это уже какая-то бесконечная мыльная опера. Я бы назвал это кино "Челюстини".
А вообще-то, пока не поздно, надо гнать этого тренеришку мокрыми тряпками.
ildar_3871
03 апреля в 14:08
Поддерживаю Челистини, обнаглел это Мойзес , продать его в Спартак и все !
zwhyy9dryxe9
03 апреля в 13:52
Пусть тогда и часть зарплаты из своего кармана платит игроку.
Red blu
03 апреля в 13:43, ред.
Так правильно, что Челестини настаивал на полном отстранении, в команде он командир, а остальные подчинённые и должны выполнять его требования.
Попробовал бы подчинённый в армии указывать командиру что делать., получил бы по всей строгости армейского закона. Но ещё самое главное, что в этой ситуации руководству клуба удалось примирить стороны конфликта. И это здорово! Вчера на сайте ПФК ЦСКА показали тренировку в полном составе команды. Все в хорошем настроении, все шутят. Мойзес улыбается, Челестини руководит тренировкой, и все так чинно , благородно, по старому!!!
25процентный клоун
03 апреля в 13:18
Мойзес дед и сбитый летчик, его лучшие годы позади. К тому же ещё и токсичен.
25процентный клоун
03 апреля в 13:17
Самое смешное это то, что самого Челестини никто не спрашивает и слова ему не дают сказать=)))
Jeck Denielse
03 апреля в 12:55
Какой жестоко-карательный швейцаро-итальянец.....
С виду подумаешь младший научный сотрудник сельского НИИ....а по факту тот ещё фрукт....
Брулин
03 апреля в 12:43
Если бы Челестини реально стал настаивать что Мойзеса при нём не будет, гнать его взашей.
Мойзес - отличный актив, 5 лямов стоит, а Фабио стоит ноль, ещё и зарплата 2 ляма.
Байкал-38
03 апреля в 12:25
Слухи о недовольстве игроков методами Челестини ходили до конфликта с Мойзесом.
Мойзес как один из лидеров высказал это Челестини, но как понимаю остальные промолчали, а Кисляк пошёл ещё дальше, на всю страну поддержал тренера и руководство в наказании Мойзеса.
Вот только как теперь они Мойзесу в глаза смотреть будут, особенно Кисляк, ведь они поступили как последние 75.
112910415
03 апреля в 12:25
плохо, что тренер так завёлся ...
25процентный клоун
03 апреля в 12:11, ред.
Я же говорил, что ничего там не наладилось, а руководство решило сделать ход конём и поставить тренера на место
Так себе игрок и так себе руководство
просто Tomson
03 апреля в 12:01
Мойзес в ЦСКА лучший!
