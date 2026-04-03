Компани подтвердил, что Кейн не сыграет с «Фрайбургом» из-за травмы

03 апреля 2026, 12:16
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подтвердил, что нападающий Харри Кейн не сыграет в завтрашнем матче 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Форвард получил повреждение голеностопа в расположении сборной Англии.

У Харри возникли проблемы с голеностопом в сборной, поэтому завтрашний матч он пропустит. Однако я сохраняю оптимизм относительно его участия в игре во вторник. Сейчас наш главный приоритет — «Фрайбург». При этом, если игрок испытывает дискомфорт перед Лигой чемпионов, разумно не рисковать его здоровьем. Я принимаю решения, основываясь на ситуации, и полностью доверяю всей команде.

Матч «Фрайбург» — «Бавария» состоится в субботу, 4 апреля. Игра против «Реала» намечена на следующий вторник.

03 апреля в 13:37
Игры сборных многих игроков покалечили....Кейну здоровья и быстрого восстановления...
Гость
