Агент Барбоза заявил, что Глушенков при желании способен заиграть в Европе

03 апреля 2026, 12:27

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможность продолжения карьеры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в Европе.

Он может там заиграть. Если захочет. По таланту Максима нет вопросов. А вот характер… Характер должен быть у всех игроков. Просто важно его контролировать.

112910415
03 апреля в 13:17
жена Барбозы требует шубу ?!
шибко уж активен !
Jeck Denielse
03 апреля в 12:59
Давайте начистоту....
Он и тут то...в зарплатном рае....желание через раз транслирует....
А уж там то....в более конкурентной среде....и за меньшую зарплату.........оно ему надо???
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 12:44
Похоже Барбоза работает на имидж наших кривоногих! Видать не кисло ему доплачивают)))
Гость
