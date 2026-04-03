Матч ПСЖ — «Тулуза» пройдёт с трансляцией переговоров судей в прямом эфире

03 апреля 2026, 12:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

Сегодня в матче 28-го тура ПСЖ — «Тулуза» Федерация футбола Франции и Профессиональная лига проведут эксперимент по повышению прозрачности судейства. Зрители на стадионе и в телеэфире впервые услышат диалоги главного арбитра с ассистентами VAR.

Аудиосвязь будет включаться удаленно во время жеребьевки и при разборе спорных эпизодов. Цель нововведения — разъяснение логики решений судей. В случае успеха практику расширят на следующие туры и будущий сезон.

Перевод с fr.sports.yahoo.com Фото: Сайт leparisien
В РПЛ осознают необходимость доработки системы VAR
05 марта
Биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет
24 ноября 2025
В РФС объяснили, почему VAR 10 минут определял офсайд в игре «Ростова»
02 ноября 2025
ФНЛ выпустила мобильное приложение для футболистов
08 октября 2025
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 13:12
Российские арбитры с содраганием восприняли новость с этим начинанием - "Напридумавают разной ерунды - "Тулузу тебе в качель""...)))
