Умяров объяснил, почему в составе сборной России мало игроков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал ситуацию с представительством «красно-белых» в сборной России. По словам футболиста, тренерский штаб национальной команды внимательно следит за всеми российскими игроками клуба.

Игорь Дмитриев был в расширенном списке, но получил травму. Все россияне, кто выходит на поле, на карандаше у национальной команды. Тот же Даня Денисов был в расширенном списке, например. Массалыга — в списке молодежки. Все в обойме! Нет ни одного россиянина из «Спартака», за кем не следят. Уже есть несколько ребят, которые начали тренироваться с основой, выходить в РПЛ и Кубке. Есть Массалыга, есть Полех...