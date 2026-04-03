Умяров объяснил, почему в составе сборной России мало игроков «Спартака»

03 апреля 2026, 12:54

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал ситуацию с представительством «красно-белых» в сборной России. По словам футболиста, тренерский штаб национальной команды внимательно следит за всеми российскими игроками клуба.

Игорь Дмитриев был в расширенном списке, но получил травму. Все россияне, кто выходит на поле, на карандаше у национальной команды. Тот же Даня Денисов был в расширенном списке, например. Массалыга — в списке молодежки. Все в обойме! Нет ни одного россиянина из «Спартака», за кем не следят. Уже есть несколько ребят, которые начали тренироваться с основой, выходить в РПЛ и Кубке. Есть Массалыга, есть Полех...

Kosmos58
03 апреля в 20:32
Это тот, который пеналь смазал?
Kosmos58
03 апреля в 20:31
Да кого ни возьми, результат будет одинаков.
lotsman
03 апреля в 18:52
Просто некого брать, вот и мало.
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 17:16
А все просто. В РПЛтри импортных команды Зенит, Краснодар и Спартак. А госарьайтеров из этих клубов брать нельзя. У них нет прививок и языком плохо владеют. Вот и причина. Кстати и Умяров с Литвиновым попали по недоразумению. По принципу. Для Никарагуа сойдут.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ Red blu
03 апреля в 16:01
Так и питерских мало.
Red blu
03 апреля в 13:53
Так мало игроков Спартака, потому что Спартак идёт на 6 месте в РПЛ. Нет достойных.
7bpuepdx9bf5
03 апреля в 13:50
Неруси понабрали, отсюда и своих мало.
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 13:29
Потому что никто не сможет понять логику Валеры и принцип отбора игроков. Ведь Валера считает себя самым умным, раз никто не может понять. Для этого и идут эксперименты с рандомными составами.
112910415
03 апреля в 13:14
да некого ...
Варвар7
03 апреля в 13:12
Из объяснений Наиля становится понятно , что бы было больше представителей Спартака в сборной , надо просто ещё немного расширить , расширенный список...)))
Jeck Denielse
03 апреля в 13:10
Понятно,..
Есть те за кем следят...
И те кого зовут в Сборную....
Bad Listener
03 апреля в 13:04, ред.
Валера за всеми следит пристальным взглядом, поэтому ему сложно сформировать сборную, некогда. А из Спартака в сборную просто некого взять, это только Валера может брать всех и ото всюду, каким то чудом ещё до пердива не добрался
