Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Игроки ЦСКА на зимних сборах были не согласны с методикой Челестини

03 апреля 2026, 13:23

По информации источника, часть футболистов ЦСКА выразила недовольство тренировочным процессом в период зимней паузы.

Игроки не разделяли подход тренерского штаба Фабио Челестини, при котором основное внимание уделялось отработке атакующих действий и стандартных положений. При этом работа над физическими кондициями и организацией обороны была отодвинута на второй план.

После возобновления сезона РПЛ в четырех матчах «армейцы» потерпели три поражения.

KSY16
04 апреля в 06:44
Что за кони мне попались.
Jeck Denielse
03 апреля в 16:25
Мойзеса уже назначили главным тренером???
Чего ждать то??
Анатолий Гуськов
03 апреля в 15:58
Не верится мне в аналитиков-футболистов, которые разбирают тренеровки на сборах. Откуда эти вбросы, непонятно.
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 15:18
    03 апреля в 15:13
      25процентный клоун
      03 апреля в 14:29, ред.
      Бардак в команде. Спартак каком пройдётся по этим чудным методикам
      628vut7xfc79
      03 апреля в 14:10
      Нашли крайнего, а раньше чего-то молчали
      Red blu
      03 апреля в 14:10, ред.
      Игроки ЦСКА в матче 22 тура обыграли Динамо Махачкала 3:1 перед перерывом на игры сборной. Так тренера не сливают.
      Брулин
      03 апреля в 14:01
      В любой тренировке команды должен быть баланс, между атакой и защитой
      whnvy7b7vdz4
      03 апреля в 13:51
      Ясно, игроки сливают тренера.
      Red blu
      03 апреля в 13:50
      Что за бредни. Зимний кубок отыграли хорошо,вполне.И Зенит с Краснодаром повозили. Все игроки были довольны и выполняли требования тренера отлично.
      Думают если игрокам каждые пол года не говорить,как нужно обороняться,то они забудут как это делать?ну что за бредни.
      112910415
      03 апреля в 13:47
      суета сует
      Байкал-38
      03 апреля в 13:43
        sdtp6f6gcfs8
        03 апреля в 13:34
        Похоже ожидается очередная тренерская отставка....
        vs2pvs7dnf6s
        03 апреля в 13:29
        Сольют скоро истеричку Фаю
        Гость
