Игроки ЦСКА на зимних сборах были не согласны с методикой Челестини

03 апреля 2026, 13:23

По информации источника, часть футболистов ЦСКА выразила недовольство тренировочным процессом в период зимней паузы.

Игроки не разделяли подход тренерского штаба , при котором основное внимание уделялось отработке атакующих действий и стандартных положений. При этом работа над физическими кондициями и организацией обороны была отодвинута на второй план.