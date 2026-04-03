Состояние Мирчи Луческу резко ухудшилось после повторного инфаркта

03 апреля 2026, 14:05

Состояние 80-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу резко ухудшилось.

Находясь в больнице, куда он попал еще в воскресенье после недомогания на тренировке, тренер перенес два острых инфаркта миокарда с интервалом в несколько часов.

По данным источника, медикам пришлось провести три реанимационные операции и ангиографию, чтобы стабилизировать пациента. На данный момент Луческу находится в отделении интенсивной терапии для кардиологических больных.

Ранее Луческу покинул пост тренера сборной Румынии после неудачи в стыковых матчах ЧМ-2026.

Lewa2708
03 апреля в 15:17
Желаю скорее выкарабкаться и отправиться на ЧМ уже в качестве зрителя, наслаждаться пенсией
