Состояние Мирчи Луческу резко ухудшилось после повторного инфаркта

03 апреля 2026, 14:05

Состояние 80-летнего румынского специалиста резко ухудшилось.

Находясь в больнице, куда он попал еще в воскресенье после недомогания на тренировке, тренер перенес два острых инфаркта миокарда с интервалом в несколько часов.

По данным источника, медикам пришлось провести три реанимационные операции и ангиографию, чтобы стабилизировать пациента. На данный момент Луческу находится в отделении интенсивной терапии для кардиологических больных.