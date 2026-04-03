Энцо Фернандес выведен из состава «Челси» на ближайшие две игры

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор заявил о дисциплинарных санкциях в отношении полузащитника Энцо Фернандеса.
Я разговаривал с Энцо примерно час назад. Мы с руководством клуба совместно решили отстранить его от состава: он пропустит и завтрашнюю игру Кубка Англии, и выезд к «Манчестер Сити». Я искренне разочарован его словами. У меня нет к нему личной вражды, но он нарушил те принципы и культуру, которые мы так тщательно выстраиваем в команде.
Причиной отстранения послужили публичные заявления футболиста о желании продолжить карьеру в мадридском «Реале».
https://www.soccer.ru/news/1425052/rosenor-liam-chelsi 03.04.2026
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1425052/rosenor-liam-chelsi 03.04.2026
Пусть этот певец со своим новым агентом качает свои хотелки по увеличению ЗП и угрозы в другом месте.
Пусть этот певец со своим новым агентом качает свои хотелки по увеличению ЗП и угрозы в другом месте.
нужно уважать болельщиков и клуб за который ты выступаешь.
а летом скатертью дорога.
Перес, готовь мешок денег.
нужно уважать болельщиков и клуб за который ты выступаешь.
а летом скатертью дорога.
Перес, готовь мешок денег.