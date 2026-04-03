Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Энцо Фернандес выведен из состава «Челси» на ближайшие две игры

03 апреля 2026, 14:18

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор заявил о дисциплинарных санкциях в отношении полузащитника Энцо Фернандеса.

Я разговаривал с Энцо примерно час назад. Мы с руководством клуба совместно решили отстранить его от состава: он пропустит и завтрашнюю игру Кубка Англии, и выезд к «Манчестер Сити». Я искренне разочарован его словами. У меня нет к нему личной вражды, но он нарушил те принципы и культуру, которые мы так тщательно выстраиваем в команде.

Причиной отстранения послужили публичные заявления футболиста о желании продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
04 апреля в 10:22
видно, помолчать надо было
Jeck Denielse
03 апреля в 17:57
Вычеркнул игроков этой сборной из списка адекватов...после ЧМ
Eternal Dreamer
03 апреля в 17:45
Спасибо, исправлено.
7cpeebfa8ykh
03 апреля в 17:39
Причиной отсранения
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1425052/rosenor-liam-chelsi 03.04.2026
b54vm7drgjxa
03 апреля в 17:06
Миллионеры могут себе такое позволить
STVA 1
03 апреля в 16:03
Похоже у Энцо корона выросла на голове))
la-respect0
03 апреля в 15:54, ред.
Человек забыл , сколько он получал совсем недавно, в Бенфике, а до неё вообще сколько получал в Аргентине , играя за Ривер?Вот не умеют быть благодарными за то, что есть...
wfmpe322ra89
03 апреля в 15:29
Клуб превыше всего и лучше иногда держать язык за зубами....
Romeo 777
03 апреля в 14:58
Абсолютно верное решение.
Пусть этот певец со своим новым агентом качает свои хотелки по увеличению ЗП и угрозы в другом месте.
пират Елизаветы
03 апреля в 14:49
руководство клуба правильно поступило.
нужно уважать болельщиков и клуб за который ты выступаешь.
а летом скатертью дорога.
Перес, готовь мешок денег.
Kostya-515
03 апреля в 14:40, ред.
"Пи*деть-не мешки ворочать!" - добавил Росеньор
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 