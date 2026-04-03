Энцо Фернандес выведен из состава «Челси» на ближайшие две игры

Главный тренер «Челси» заявил о дисциплинарных санкциях в отношении полузащитника .

Я разговаривал с Энцо примерно час назад. Мы с руководством клуба совместно решили отстранить его от состава: он пропустит и завтрашнюю игру Кубка Англии, и выезд к «Манчестер Сити». Я искренне разочарован его словами. У меня нет к нему личной вражды, но он нарушил те принципы и культуру, которые мы так тщательно выстраиваем в команде.