Сборная Италии официально объявила об отставке главного тренера

03 апреля 2026, 15:40

Итальянская федерация футбола ( FIGC ) официально объявила об отставке с поста главного тренера национальной сборной.

Решение было принято после того, как итальянцы не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. В своем официальном заявлении Гаттузо поблагодарил руководство FIGC за сотрудничество, а игроков и болельщиков — за поддержку.