Сборная Италии официально объявила об отставке главного тренера

Итальянская федерация футбола (FIGC) официально объявила об отставке Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера национальной сборной.
Решение было принято после того, как итальянцы не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. В своем официальном заявлении Гаттузо поблагодарил руководство FIGC за сотрудничество, а игроков и болельщиков — за поддержку.
Цель не достигнута, и мой этап в сборной завершен. Благодарю федерацию за доверие, а игроков — за преданность делу. Особая признательность болельщикам за их неизменную поддержку.
Капелло так и вовсе подверг критике саму систему обучения в футбольных школах на предмет тактического уклона в испанские игровые схемы и способы доставки мяча через мелкий/средний пас, мотивируя тем, что данный уклон шаблонит молодежь и напрочь губит у них развитие креатива...
В общем ... налицо безсистемное, попустительское отношение на уровне как самой федерации футбола, так и министерства спорта в стране в целом.
Ну а Гаттузо..., Гаттузо стрелочник, который как папа - крайний.
