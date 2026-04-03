Сборная Италии официально объявила об отставке главного тренера

03 апреля 2026, 15:40

Итальянская федерация футбола (FIGC) официально объявила об отставке Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера национальной сборной.

Решение было принято после того, как итальянцы не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. В своем официальном заявлении Гаттузо поблагодарил руководство FIGC за сотрудничество, а игроков и болельщиков — за поддержку.

Цель не достигнута, и мой этап в сборной завершен. Благодарю федерацию за доверие, а игроков — за преданность делу. Особая признательность болельщикам за их неизменную поддержку.

sv_1969
03 апреля в 19:36
А ведь же там мэтры предлагают типа лимита ввести. Даже не типа!
particular
03 апреля в 19:23
Пока Италия в кризисе, её надо приглашать в Сочи и гасить с неприличными 5-0 :))
STADIÓN ČSSR
03 апреля в 18:59
как можно ставить тренера в сборную если тренер на клубном уровне не проявил себя достаточно громко, загадка, всё типа сейчас проще, всё типа можно решить без давным-давно известных подходов к выбору главного тренера, псевдоноваторство граничащее с дилетантством, вот пусть теперь и разгребают
bt92xbtg2jyb
03 апреля в 18:33, ред.
На днях читал статью итальянских аналитиков на иностранном форуме. Там четко, без всякого рода истерик, обозначены основные проблемы сборной, которые идут корнями в многолетний пофигизм Управления футболом в стране. Тренерский бомонд: Конте, Анчи, Липпи, Аллегри, Спаллети..., всё в один голос орут уже не первый год, что 20 команд в СериАле - дохрена. Мужики предлагали оставить 16 команд, тем самым уменьшив количество матчей в чемпе и увеличив срок на сборы и подготовку в нац. команду. Потом ими предлагалось уменьшить количество легов в заявке как на матч до 1-2х человек, так и в общем составе клуба ( количество не помню, но не суть), дабы увеличить присутствие своих игроков и наладить нормальную их селекцию.
Капелло так и вовсе подверг критике саму систему обучения в футбольных школах на предмет тактического уклона в испанские игровые схемы и способы доставки мяча через мелкий/средний пас, мотивируя тем, что данный уклон шаблонит молодежь и напрочь губит у них развитие креатива...
В общем ... налицо безсистемное, попустительское отношение на уровне как самой федерации футбола, так и министерства спорта в стране в целом.

Ну а Гаттузо..., Гаттузо стрелочник, который как папа - крайний.
km8tac8eswqy
03 апреля в 18:22
Тренерская карьера у Гаттузо не особо складывается, может набравшись опыта и ошибок, наконец и ему повезет
shur
03 апреля в 17:13
...мафиозо играть!
shur
03 апреля в 17:09
...пора в кино ....!!!
Брулин
03 апреля в 17:01
Гаттузо не оправдал ожиданий, к сожалению. Жаль итальянцев. Они народ футбольный. Для них это сильный удар.
пират Елизаветы
03 апреля в 16:51
Гаттузо старался...но этого мало чтоб быть тренером.
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 16:16
куда подевалась когда -то неудержимая армада? ...
Валерыч
03 апреля в 16:06, ред.
Итальянский футбол сейчас находится в глубоком затяжном кризисе. А ведь сборная Италии - четырёхкратный чемпион мира. В чём причины этого кризиса? Непонятно почему стало так мало талантливых и перспективных игроков? Где новые Росси, Дзоффы, Мальдини, Дель Пьеры, Баджи? Итальянской федерации футбола нужно как-то решать эту проблему.
sv_1969
03 апреля в 16:04
Наверное и федерации надо самим себя уволить)))
Asper
03 апреля в 16:00
Да Гаттузо пора бы уже принять, что не его это дело и завязывать с тренерством.
Кто вообще догадался в сборную его поставить после того, как он уже поехал по Швейцариям и Хорватиям репутацию реанимировать?
q8tm32pqrugs
03 апреля в 15:40
Давно пора было гнать
Гость
