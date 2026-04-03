Защитник дортмундской «Боруссии» Шлоттербек нацелен на переход в «Реал»

03 апреля 2026, 16:26

Защитник дортмундской «Боруссии» выразил заинтересованность в переходе в мадридский «Реал».

По информации источника, переговорный процесс по продлению контракта 26-летнего футболиста с немецким клубом приостановлен. Несмотря на достигнутый ранее прогресс, на текущий момент стороны не могут прийти к соглашению.

В случае окончательного провала переговоров руководство «Боруссии» будет вынуждено рассмотреть продажу игрока в летнее трансферное окно, чтобы избежать его ухода в статусе свободного агента в будущем.