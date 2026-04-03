Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич получил тренерскую лицензию

03 апреля 2026, 16:46

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры. Серб уже получил тренерскую лицензию и сейчас рассматривает различные варианты трудоустройства.

Я получил тренерскую лицензию. Дальше буду искать варианты, где начать работу. Я останусь в футболе. Меня очень привлекает тренерская работа и работа функционера, например спортивного директора. Я уверен, что могу быть полезен в этих амплуа.

CCCP1922
03 апреля в 17:27
Информация появилась на фоне конфликта в ЦСКА. К чему бы это? Ну главным тренером ему ещё рано, а вот каким-нибудь директором уже можно. Хотя, чем чёрт не шутит? Многое решится в матче с Акроном. Интересно, у руководства есть список кандидатов на место Челестини? Сомневаюсь, что он досидит до конца сезона в ЦСКА.
Red blu
03 апреля в 17:01
Зоран был классным футболистом, удачи ему в профессии тренера.
