Уголовное дело в отношении Смолова прекратили по причине примирения сторон

03 апреля 2026, 17:16

Уголовное дело в отношении экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова прекращено в связи с примирением сторон.

1 апреля адвокат игрока Варвара Кнутова сообщила, что Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим Владимиром Кузьминовым по делу о драке в кафе, которая произошла в мае 2025 года в центре Москвы. В сентябре 2025‑го в отношении Смолова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). По словам адвоката, спортсмен выплатил потерпевшему компенсацию в размере четырёх миллионов рублей.

arzamas
arzamas
04 апреля в 08:46
Только 4 ляма?
А кэш-бек будет?
goalaktika
goalaktika ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 апреля в 20:42
😆)))) 👍 ...
Но, потише! Главное, хозяины кафешек не увидели ваш комментарий)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
03 апреля в 20:37
В судопроизводстве часто учитываются морально этические аспекты. Общественная значимость содеянного, личность подсудимого и тд. По моему опыту в последнее время сократилось прекращение дел по примирению сторон у уголовном судопроизводстве. Видимо стало много "примирений" за деньги. Но не факт, что в этом случае суд после прений сторон согласится с прокурором. Все возможно
STVA 1
STVA 1 ответ krn2g64aeha8 (раскрыть)
03 апреля в 20:25
4 млн))
krn2g64aeha8
krn2g64aeha8
03 апреля в 20:22
Видно немало денег Федя отвалил,раз примерились
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
03 апреля в 20:13
Тогда ему бы морду били каждый день)))))
lobsterdam
lobsterdam
03 апреля в 19:58
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон - не является реабилитирующим основанием.
adekvat
adekvat
03 апреля в 19:41
Ни тот вид спорта он выбрал, в бокс надо было идти.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 апреля в 19:18
Когда играешь ты не круто,
Любой под стать тебе кураж!
По два лимона,за два левых хука,
Победный в зал суда вояж...!!!
112910415
112910415
03 апреля в 19:14
мир всегда лучше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 19:10
На двери кафе :
"Капуччино 350 руб
"Американо 370 руб
"Латте" 340 руб
"Дать по щам" 4 млн руб
Bad Listener
Bad Listener
03 апреля в 19:07, ред.
Всё, мордобой за разумную цену легализован публично.

Пользуясь случаем дам объявление:

Выбешу, недорого
Один удар
по лицу 5 млн рублей
под дых 3 млн рублей
от....дить толпой - бесценно
Мастеркард
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 18:57
Тот случай, когда в нужном месте очень удачно отхватил по сопатке. Мне кажется, в "Кофеманию" для этого и ходят. Шутка юмора...
cmdp6fynn268
cmdp6fynn268
03 апреля в 18:18
Четыре ляма кого угодно примирят.....
Брулин
Брулин
03 апреля в 17:44
Самое непонятное, что все знают, как все устроено в россии, но идут за это в чужую страну, навязывать свои традиционные ценности)))
Брулин
Брулин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля в 17:43
Какими правовыми нормами регулируется обязанность профессионального спортсмена служить примером?
Брулин
Брулин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля в 17:42
Районный прокурор при галстуке с портфелем, судья одел обряд, лениво начал тему, привстаньте господа, здесь слушается дело, фамилия моя знакома в этих стенах
Брулин
Брулин
03 апреля в 17:41
Мостовой про закрытие дела Смолова: «4 млн – обалдеть! Я бы каждый день ходил, пускай меня бьют везде, шучу. Если бы не футболист, сумма была бы в разы меньше»
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 17:32
А вроде писали, что прокурор против прекращения. И как говорится, требует продолжения, банкета
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 17:22
Учти Федя, в следующий раз можешь и не отмазатся...)
