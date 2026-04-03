Народный артист Герелло поучаствовал бы в создании песни о сборной России

03 апреля 2026, 17:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Народный артист России, ведущий солист Мариинского театра Василий Герелло рассказал о своих ощущениях при исполнении гимна перед матчами национальной сборной.

Он исполнил гимн перед товарищеской игрой с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге 31 марта.

Во-первых, это огромная ответственность. Это символ нашей великой страны, великой России. И выйти спеть плохо — просто непозволительно. Надо петь на все 150 процентов, ведь за нами страна, болельщики сборной России.

Возникало ли желание посвятить какое-нибудь произведение сборной России

С радостью! У нас есть много песен про футбол, о спорте. Если композиторы или, может быть, какие-то творческие люди соберутся и напишут замечательный гимн, великую песню о сборной России, я с радостью, если мне доверят, её спою.

Хотел ли бы сам поучаствовать в создании этой песни

Если бы меня позвали — с удовольствием. Я близок к футболу. Может быть, подсказал бы что-то в стихах, в музыке.

О критике национальной команды

Ну, вы понимаете, что я всегда, конечно, болею за сборную и надеюсь на победу, потому что для меня это сборная чего? России! А Россия — это уже победа. Звучит очень мощно. Так что мы желаем в футболе только победы.

galem72
04 апреля в 08:08
На очередную кремлёвскую медальку метит этот лизоблюд.
Jeck Denielse
03 апреля в 18:15
По игре с Мали разве что Серёга Шнуров может песню о Сборной написать....
h4tj9aq8dzhp
03 апреля в 18:14
Ну а почему бы и нет... пусть поможет написать и пусть сам споет...
Варвар7
03 апреля в 18:05, ред.
"Великую песню о сборной России, я с радостью, если мне доверят, её спою." - Зарание прошу прошения - Но первое , что приходит на ум - это фамилия певца и "синее пламя"...)))
Гость
