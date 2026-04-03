Народный артист Герелло поучаствовал бы в создании песни о сборной России

Народный артист России, ведущий солист Мариинского театра Василий Герелло рассказал о своих ощущениях при исполнении гимна перед матчами национальной сборной.
Он исполнил гимн перед товарищеской игрой с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге 31 марта.
Во-первых, это огромная ответственность. Это символ нашей великой страны, великой России. И выйти спеть плохо — просто непозволительно. Надо петь на все 150 процентов, ведь за нами страна, болельщики сборной России.
Возникало ли желание посвятить какое-нибудь произведение сборной России
С радостью! У нас есть много песен про футбол, о спорте. Если композиторы или, может быть, какие-то творческие люди соберутся и напишут замечательный гимн, великую песню о сборной России, я с радостью, если мне доверят, её спою.
Хотел ли бы сам поучаствовать в создании этой песни
Если бы меня позвали — с удовольствием. Я близок к футболу. Может быть, подсказал бы что-то в стихах, в музыке.
О критике национальной команды
Ну, вы понимаете, что я всегда, конечно, болею за сборную и надеюсь на победу, потому что для меня это сборная чего? России! А Россия — это уже победа. Звучит очень мощно. Так что мы желаем в футболе только победы.