Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»

03 апреля 2026, 18:25

Экс-нападающий сборной России высказался о прекращении в отношении него уголовного дела.

31 марта адвокат футболиста Варвара Кнутова сообщила о заключении Смоловым мирового соглашения с потерпевшим Владимиром Кузьминовым по делу о драке в кафе, произошедшей в мае 2025 года в центре Москвы. В сентябре 2025‑го в отношении Смолова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). По словам адвоката, спортсмен выплатил компенсацию потерпевшему в размере четырёх миллионов рублей.

3 апреля суд в Москве прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.