Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»

Экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о прекращении в отношении него уголовного дела.
31 марта адвокат футболиста Варвара Кнутова сообщила о заключении Смоловым мирового соглашения с потерпевшим Владимиром Кузьминовым по делу о драке в кафе, произошедшей в мае 2025 года в центре Москвы. В сентябре 2025‑го в отношении Смолова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). По словам адвоката, спортсмен выплатил компенсацию потерпевшему в размере четырёх миллионов рублей.
3 апреля суд в Москве прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.
Благодарен за решение, спасибо суду, что разобрались в ситуации. Чувство облегчения. Неприятные ощущения всё это время были, вину (с себя) не снимаю.
Почему так долго длилось всё? Долго собирался материал, было много людей, не имеющих отношения к ситуации, они мешали процессу. Материал почти весь был собран к новому году.
Суд - "Пожалуйста, любой каприз, за ваши деньги"...)))
