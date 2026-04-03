Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»

03 апреля 2026, 18:25

Экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о прекращении в отношении него уголовного дела.

31 марта адвокат футболиста Варвара Кнутова сообщила о заключении Смоловым мирового соглашения с потерпевшим Владимиром Кузьминовым по делу о драке в кафе, произошедшей в мае 2025 года в центре Москвы. В сентябре 2025‑го в отношении Смолова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). По словам адвоката, спортсмен выплатил компенсацию потерпевшему в размере четырёх миллионов рублей.

3 апреля суд в Москве прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Благодарен за решение, спасибо суду, что разобрались в ситуации. Чувство облегчения. Неприятные ощущения всё это время были, вину (с себя) не снимаю.

Почему так долго длилось всё? Долго собирался материал, было много людей, не имеющих отношения к ситуации, они мешали процессу. Материал почти весь был собран к новому году.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
4dt72bge62pd
03 апреля в 20:12
Теперь за 4 лямов можно пинать кого угодно.
particular
03 апреля в 19:22
Другого бы засадили, не будь он Смоловым, да ещё с четырмя лимонами сверху...
Futurista
03 апреля в 18:38
адвокат футболиста VARВАРа Кнутова ))...
Брулин
03 апреля в 18:37
"Смолов. Спасибо, что не сел"
Скоро на экранах страны.
Варвар7
03 апреля в 18:34
Федя - "Спасибо суду, что разобрались в этом деле"
Суд - "Пожалуйста, любой каприз, за ваши деньги"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 