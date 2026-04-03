Смолов о том, завершил ли карьеру: «На сегодняшний день скорее да, чем нет»

03 апреля 2026, 18:59

Экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, завершил ли он карьеру.

В конце мая 2025 года игрок покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта. В нынешнем сезоне форвард выступил в составе медиакоманды «БроукБойз» в матче Кубка России с саратовским «Соколом» (0:2).

Сложно ответить на вопрос. На сегодняшний день скорее да, чем нет. Но есть вероятность принятия нового лимита, может, кто‑то будет нуждаться в моих футбольных качествах летом, и я готов буду рассмотреть предложения.

Я сейчас достаточно часто занимаюсь спортом, по сравнению с игровым [состоянием] есть немного лишнего веса, но, думаю, это вопрос пары недель, может, чуть меньше. Я уже два раза не проходил сборы, поэтому месяца два‑три нужно будет [для возвращения игровых кондиций].

ОфициальноБывший вратарь «Ливерпуля» Миньоле завершит карьеру по окончании сезона
02 апреля
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков завершит карьеру по окончании сезона
01 апреля
Мартинес отметил важность Роналду для сборной Португалии
29 марта
Де Брюйне не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии после ЧМ-2026
28 марта
ЦСКА хочет провести прощальный матч для Вагнера Лава
28 марта
ЦСКА поблагодарил Вагнера Лава за большой вклад в успехи клуба
28 марта
826hts8a745z
04 апреля в 00:42, ред.
Пора этому ишаку за мемуары садиться. Есть чё из славного прошлого вспомнить: первая татушка, первый публичный мордобой, первая Паненка...
БестЦеллер точно найдет своего читателя.
Брулин
03 апреля в 22:18
Тренером... Чему научить-то может? Если только, как талант профукать
Варвар7
Варвар7 ответ sv_1969 (раскрыть)
03 апреля в 20:33
Подвёл парней... А парни ждали...Надеялись...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
03 апреля в 20:30
Просто у него контракт сорвался с командой)))
Alex_67
03 апреля в 20:21
Не льсти себе, Фёдор...
Варвар7
03 апреля в 19:37
"На сегодняшний день скорее да, чем нет" - Как Федя стал осторожно изъясняться после суда - "Обжёгшись на молоке, дуют на воду"...)
particular
03 апреля в 19:21
Вопрос об окончании карьеры неуместно обозначть сегодняшним днём... Всё скукожилось уже давным-давно...
Bad Listener
03 апреля в 19:05, ред.
Ну да, 4 ляма потеряны, надо отрабатывать, а ещё впрок желательно заработать сверху на такие же кейсы
VeniaminS
03 апреля в 19:05, ред.
Пора уже уходить,это точно!
