Смолов о том, завершил ли карьеру: «На сегодняшний день скорее да, чем нет»

Экс-нападающий сборной России ответил на вопрос о том, завершил ли он карьеру.

В конце мая 2025 года игрок покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта. В нынешнем сезоне форвард выступил в составе медиакоманды «БроукБойз» в матче Кубка России с саратовским «Соколом» (0:2).

Сложно ответить на вопрос. На сегодняшний день скорее да, чем нет. Но есть вероятность принятия нового лимита, может, кто‑то будет нуждаться в моих футбольных качествах летом, и я готов буду рассмотреть предложения.

Я сейчас достаточно часто занимаюсь спортом, по сравнению с игровым [состоянием] есть немного лишнего веса, но, думаю, это вопрос пары недель, может, чуть меньше. Я уже два раза не проходил сборы, поэтому месяца два‑три нужно будет [для возвращения игровых кондиций].