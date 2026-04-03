Капитан «Фенербахче» освобождён из-под стражи

Суд освободил из-под стражи полузащитника и капитана «Фенербахче» Мерта Яндаша.
Игрок ранее был задержан в рамках расследования по делу о ставках. Также пресс-служба турецкого клуба сообщила об освобождении всех других обвиняемых.
Судебное заседание в Стамбуле посетили президент клуба Садетттин Саран, председатель высшего совета Шекип Мостуроглу, бывший президент Али Коч, нынешние и бывшие руководители клуба, главный тренер Доменико Тедеско, а также футболисты команды.
Кроме того, перед началом заседания возле здания суда собрались болельщики, чтобы поддержать Яндаша.