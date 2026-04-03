Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Турция. Супер-Лига 2025/2026

Капитан «Фенербахче» освобождён из-под стражи

03 апреля 2026, 19:32

Суд освободил из-под стражи полузащитника и капитана «Фенербахче» Мерта Яндаша.

Игрок ранее был задержан в рамках расследования по делу о ставках. Также пресс-служба турецкого клуба сообщила об освобождении всех других обвиняемых.

Судебное заседание в Стамбуле посетили президент клуба Садетттин Саран, председатель высшего совета Шекип Мостуроглу, бывший президент Али Коч, нынешние и бывшие руководители клуба, главный тренер Доменико Тедеско, а также футболисты команды.

Кроме того, перед началом заседания возле здания суда собрались болельщики, чтобы поддержать Яндаша.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
jz3vcpegc288
03 апреля в 20:10
Похоже просто сдал всех.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 