Капитан «Фенербахче» освобождён из-под стражи

03 апреля 2026, 19:32

Суд освободил из-под стражи полузащитника и капитана «Фенербахче» .

Игрок ранее был задержан в рамках расследования по делу о ставках. Также пресс-служба турецкого клуба сообщила об освобождении всех других обвиняемых.

Судебное заседание в Стамбуле посетили президент клуба Садетттин Саран, председатель высшего совета Шекип Мостуроглу, бывший президент Али Коч, нынешние и бывшие руководители клуба, главный тренер Доменико Тедеско, а также футболисты команды.

Кроме того, перед началом заседания возле здания суда собрались болельщики, чтобы поддержать Яндаша.