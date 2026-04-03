Российский футбольный союз и образовательное пространство Сферум 7 апреля проведут совместную акцию, которая позволит детям стать ближе к сборной России.
У учеников будет возможность спросить главного тренера национальной команды Валерия Карпина о его работе, футбольных хитростях, советах по подготовке к матчам и других аспектах футбола.
Карпин ответит на вопросы, которые школьники смогут задать с 3 по 6 апреля 2026 года через специальный чат-бот «Тренер, вопрос!» в Сферуме в мессенджере МАХ. Вопросы принимаются только от учеников не старше 17 лет. Авторы лучших вопросов смогут выйти в прямой эфир и лично поговорить с главным тренером. Все остальные получат новые футбольные стикеры.
Сферум проведёт трансляцию, которая будет доступна для всех пользователей. Начало онлайн-конференции — 7 апреля в 13 часов.
У детей наверняка будет много вопросов.
А Карпин, со своей наглой и немного хамовато-быдловатой манерой отвечать на любые вопросы явно не подходит для детской встречи.
У детей наверняка будет много вопросов.
А Карпин, со своей наглой и немного хамовато-быдловатой манерой отвечать на любые вопросы явно не подходит для детской встречи.