Карпин проведёт встречу со школьниками

03 апреля 2026, 19:43

Российский футбольный союз и образовательное пространство Сферум 7 апреля проведут совместную акцию, которая позволит детям стать ближе к сборной России.

У учеников будет возможность спросить главного тренера национальной команды Валерия Карпина о его работе, футбольных хитростях, советах по подготовке к матчам и других аспектах футбола.

Карпин ответит на вопросы, которые школьники смогут задать с 3 по 6 апреля 2026 года через специальный чат-бот «Тренер, вопрос!» в Сферуме в мессенджере МАХ. Вопросы принимаются только от учеников не старше 17 лет. Авторы лучших вопросов смогут выйти в прямой эфир и лично поговорить с главным тренером. Все остальные получат новые футбольные стикеры.

Сферум проведёт трансляцию, которая будет доступна для всех пользователей. Начало онлайн-конференции — 7 апреля в 13 часов.

Karkaz
Karkaz
03 апреля в 22:09
Урок физкультуры?)
36bakterx7d8
36bakterx7d8
03 апреля в 20:39
Не того человека к детям отправили....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 20:37, ред.
А сейчас дорогие детишечки я покажу вам отрывок матча с Мали......
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 20:32, ред.
Хоть бы детям голову не морочил...
У детей наверняка будет много вопросов.
А Карпин, со своей наглой и немного хамовато-быдловатой манерой отвечать на любые вопросы явно не подходит для детской встречи.
Фил Кио
Фил Кио
03 апреля в 20:30
Ржу не могу "...о его работе, футбольных хитростях, советах по подготовке к матчам и других аспектах футбола." А как, чуть не угробил Динамо М и как хоронит сборную, будет рассказывать? Может, отвечать будет робот-бот?
Futurista
Futurista ответ 82s39sdmxxr4 (раскрыть)
03 апреля в 20:23, ред.
Может потому что Карпин родился и вырос в Эстонии...
CCCP1922
CCCP1922
03 апреля в 20:14
Зачем его вообще привлекают к общественным мероприятиям?
82s39sdmxxr4
82s39sdmxxr4
03 апреля в 20:11
Все хорошо, но только почему у него дом в Эстонии...
Гость
