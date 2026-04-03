Карпин проведёт встречу со школьниками

03 апреля 2026, 19:43

Российский футбольный союз и образовательное пространство Сферум 7 апреля проведут совместную акцию, которая позволит детям стать ближе к сборной России.

У учеников будет возможность спросить главного тренера национальной команды о его работе, футбольных хитростях, советах по подготовке к матчам и других аспектах футбола.

Карпин ответит на вопросы, которые школьники смогут задать с 3 по 6 апреля 2026 года через специальный чат-бот «Тренер, вопрос!» в Сферуме в мессенджере МАХ. Вопросы принимаются только от учеников не старше 17 лет. Авторы лучших вопросов смогут выйти в прямой эфир и лично поговорить с главным тренером. Все остальные получат новые футбольные стикеры.

Сферум проведёт трансляцию, которая будет доступна для всех пользователей. Начало онлайн-конференции — 7 апреля в 13 часов.