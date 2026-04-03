Матч «Акрон» — ЦСКА пройдёт в атмосфере нулевых

Матч между «Акроном» и ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ пройдёт в особенной атмосфере в стиле нулевых.
Пресс-служба тольяттинского клуба сообщила:
Матч «Акрон» – ЦСКА вернёт каждого в «нулевые» – эпоху, когда все собирали обложки журналов со звёздами и вешали на стены плакаты с кумирами, играли в фишки на школьных переменах и передавали медиа файлы по Bluetooth, использовали CD-диски и смотрели эфиры реалити-шоу. Портал в беззаботное прошлое откроется в эту субботу, 4 апреля, в 14:00 на «Солидарность Самара Арене».
За два часа до игры болельщики смогут принять участие в предматчевых мероприятиях. Посетителей ждут площадка для живых знакомств, настольные игры, тематические термотрансферы, нейро-фотобудка, игра в фишки (кэпсы) и другие активности.
Также с DJ-сетом выступит Timerbai, а с 13:00 до 13:40 автограф-сессию проведёт защитник «Акрона» Жоао Эсковаль.
лекался футболом)))
лекался футболом)))
ЦСКА обыграл Спартак в дерби молодёжных команд.
Сегодня, 3 апреля, состоялся матч четвёртого тура МФЛ. Между собой встречались молодёжные команды ЦСКА и Спартака.
Встреча прошла в Москве на стадионе ВЭБ Арена.
Армейцы одержали победу со счётом 2:0. На 11-й минуте Имран Фиров вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Артём Сериков удвоил счёт.
ЦСКА с 12 очками возглавляет турнирную таблицу МФЛ.
Период характеризовался сильным составом, стабильной игрой в еврокубках и напряженным соперничеством со «Спартаком» и «Локомотивом».
Ключевые достижения ЦСКА 2000-х:Кубок УЕФА 2004/2005: Историческая победа над «Спортингом» (3:1) в Лиссабоне.Внутренние титулы: Чемпион России (2003, 2005, 2006), обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубка России.
