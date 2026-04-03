Матч «Акрон» — ЦСКА пройдёт в атмосфере нулевых

03 апреля 2026, 20:15

Матч между «Акроном» и ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ пройдёт в особенной атмосфере в стиле нулевых.

Пресс-служба тольяттинского клуба сообщила:

Матч «Акрон» – ЦСКА вернёт каждого в «нулевые» – эпоху, когда все собирали обложки журналов со звёздами и вешали на стены плакаты с кумирами, играли в фишки на школьных переменах и передавали медиа файлы по Bluetooth, использовали CD-диски и смотрели эфиры реалити-шоу. Портал в беззаботное прошлое откроется в эту субботу, 4 апреля, в 14:00 на «Солидарность Самара Арене».

За два часа до игры болельщики смогут принять участие в предматчевых мероприятиях. Посетителей ждут площадка для живых знакомств, настольные игры, тематические термотрансферы, нейро-фотобудка, игра в фишки (кэпсы) и другие активности.

Также с DJ-сетом выступит Timerbai, а с 13:00 до 13:40 автограф-сессию проведёт защитник «Акрона» .