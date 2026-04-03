Матч «Акрон» — ЦСКА пройдёт в атмосфере нулевых

03 апреля 2026, 20:15
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч между «Акроном» и ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ пройдёт в особенной атмосфере в стиле нулевых.

Пресс-служба тольяттинского клуба сообщила:

Матч «Акрон» – ЦСКА вернёт каждого в «нулевые» – эпоху, когда все собирали обложки журналов со звёздами и вешали на стены плакаты с кумирами, играли в фишки на школьных переменах и передавали медиа файлы по Bluetooth, использовали CD-диски и смотрели эфиры реалити-шоу. Портал в беззаботное прошлое откроется в эту субботу, 4 апреля, в 14:00 на «Солидарность Самара Арене».

За два часа до игры болельщики смогут принять участие в предматчевых мероприятиях. Посетителей ждут площадка для живых знакомств, настольные игры, тематические термотрансферы, нейро-фотобудка, игра в фишки (кэпсы) и другие активности.

Также с DJ-сетом выступит Timerbai, а с 13:00 до 13:40 автограф-сессию проведёт защитник «Акрона» Жоао Эсковаль.

Чемодан Анатольевич.
04 апреля в 09:35
В нулевых я в армии был и не ув
лекался футболом)))
04 апреля в 02:10
Неужели выпустят Вагнер Лава
armeec_
03 апреля в 23:51
Например, 2002 и 09.как небо и земля
ABir
03 апреля в 23:05
Ничего не понятно, но очень интересно.
Red blu
03 апреля в 22:16, ред.
Пока основной состав ЦСКА готовится к матчу с Акроном

ЦСКА обыграл Спартак в дерби молодёжных команд.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч четвёртого тура МФЛ. Между собой встречались молодёжные команды ЦСКА и Спартака.

Встреча прошла в Москве на стадионе ВЭБ Арена.

Армейцы одержали победу со счётом 2:0. На 11-й минуте Имран Фиров вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Артём Сериков удвоил счёт.

ЦСКА с 12 очками возглавляет турнирную таблицу МФЛ.
Свидетель Великой Победы
03 апреля в 21:48, ред.
ЦСКА в 2000-е годы пережил «золотую эпоху», став доминирующей силой в российском футболе. Клуб выиграл множество титулов, включая Кубок УЕФА 2005 года, несколько чемпионатов и кубков России, сформировав легендарный состав с Акинфеевым, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Жирковым, Вагнером Лав и Карвальо.
Период характеризовался сильным составом, стабильной игрой в еврокубках и напряженным соперничеством со «Спартаком» и «Локомотивом».
Ключевые достижения ЦСКА 2000-х:Кубок УЕФА 2004/2005: Историческая победа над «Спортингом» (3:1) в Лиссабоне.Внутренние титулы: Чемпион России (2003, 2005, 2006), обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубка России.
25процентный клоун
03 апреля в 21:25
    Байкал-38
    03 апреля в 20:43
    Помню в нулевых была популярна фраза: «Гинер все купил».
    tar7rrux43ed
    03 апреля в 20:35
    Зачем придумывать непонятно что..... лучше увидеть качественный футбол....
    Jeck Denielse
    03 апреля в 20:30, ред.
    В данный момент готовят поле...в стиле нулевых.....
    Futurista
    03 апреля в 20:20
    Тогда должны соответственно атмосфере сыграть 0:0 )...
