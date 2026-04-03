Заграница: травмы и болезни

Лапорта возмутился травмой Рафиньи, сославшись на календарь ФИФА

03 апреля 2026, 20:44
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил своё возмущение травмой нападающего команды Рафиньи.

Форвард сборной Бразилии был вынужден покинуть поле после первого тайма в товарищеском матче с Францией 26 марта. Футболисту диагностировали травму подколенного сухожилия. Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, предполагаемый срок восстановления игрока составит пять недель.

То, что в товарищеском матче между Францией и Бразилией в США один из твоих лучших игроков получает травму, очень расстраивает.

Лапорта подчеркнул, что эта травма «произошла в тот момент сезона, когда мы боремся за всё», и назвал эту ситуацию «возмутительной».

Недавно переизбранный президент «Барсы» указал на Международную федерацию футбола (ФИФА) как на ответственную за травму Рафиньи. Лапорта объяснил, что с момента своего первого срока президентства клуб пытался добиться менее плотного календаря, но предупредил, что ситуация ухудшается.

Мы должны требовать от ФИФА составления международного календаря, учитывающего соревнования, в которых участвуют крупнейшие клубы.

Также Лапорта добавил, что Рафинью нельзя винить в полученной травме. Хотя некоторые болельщики «сине-гранатовых» считают, что бразилец играл слишком интенсивно в товарищеском матче с Францией, глава клуба отметил, что футболисты — профессионалы, играющие за свою страну, отдавая все силы, и это является нормальным.

ОфициальноАлиссон из-за повреждения не сыграет до мая
03 апреля
Состояние Мирчи Луческу резко ухудшилось после повторного инфаркта
03 апреля
Компани подтвердил, что Кейн не сыграет с «Фрайбургом» из-за травмы
03 апреля
Роналду завершил реабилитацию после травмы и готов вернуться на поле
03 апреля
Федерация футбола Колумбии сообщила о госпитализации Хамеса Родригеса
03 апреля
Кейн может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»
01 апреля
artem saribekyan 1
04 апреля в 10:12
Возмущение Лапорты мне лично непонятно.
ФИФА здесь причем ? Играл бы Рафинья щадя себя в игре- что это бы дало в итоге? Травма могла бы случиться и во время решающих игр Барсы в Ла-Лиге- и что?
Неуместный и глупый протест и возмущение этого человека не показывают его умным человеком.
Люди не роботы ,а для Рафиньи играть хорошо, тем более в сб.Бразилии- дело чести.
Так что ,Лапорты было бы лучше замолчать.
e9rfpchrs22f
04 апреля в 00:09, ред.
Лапорта пусть деньги ищет, а не кудахчет на каждом вью, как ему грустно и одиноко с протянутой рукой ходить. Или опять реинкарнацию дела Негрейры захотел ? Тебас ему это мигом организует ! ))
CCCP1922
03 апреля в 22:33
Что попусту воздух сотрясать? Не отменять же матчи сборных? Тем более, не такие уж они частые... Кстати, для облегчения календаря, ФИФА и УЕФА предлагали сократить количество команд в Лигах с 20 до 18. Ещё есть турнир, целесообразность которого весьма сомнительная... Это Лига Наций. А коммерческие турниры? Много вопросов, ответов гораздо меньше.
Брулин
03 апреля в 22:24
Да-да, это ФИФА продержала на поле Рафинью весь матч с Ньюкаслом, когда уже на 60-й минуте счет был 6-2, а Барджи и бистяра Рэшфорд так и не вышли с лавки запасных.
пират Елизаветы
03 апреля в 21:04
у меня уже передоз был от отсутствия клубных матчей.
да, потеряли Рафинья надолго.
вот и будет проверка для Флика как тренера, и команды в целом.
