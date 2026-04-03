Лапорта возмутился травмой Рафиньи, сославшись на календарь ФИФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил своё возмущение травмой нападающего команды Рафиньи.
Форвард сборной Бразилии был вынужден покинуть поле после первого тайма в товарищеском матче с Францией 26 марта. Футболисту диагностировали травму подколенного сухожилия. Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, предполагаемый срок восстановления игрока составит пять недель.
То, что в товарищеском матче между Францией и Бразилией в США один из твоих лучших игроков получает травму, очень расстраивает.
Лапорта подчеркнул, что эта травма «произошла в тот момент сезона, когда мы боремся за всё», и назвал эту ситуацию «возмутительной».
Недавно переизбранный президент «Барсы» указал на Международную федерацию футбола (ФИФА) как на ответственную за травму Рафиньи. Лапорта объяснил, что с момента своего первого срока президентства клуб пытался добиться менее плотного календаря, но предупредил, что ситуация ухудшается.
Мы должны требовать от ФИФА составления международного календаря, учитывающего соревнования, в которых участвуют крупнейшие клубы.
Также Лапорта добавил, что Рафинью нельзя винить в полученной травме. Хотя некоторые болельщики «сине-гранатовых» считают, что бразилец играл слишком интенсивно в товарищеском матче с Францией, глава клуба отметил, что футболисты — профессионалы, играющие за свою страну, отдавая все силы, и это является нормальным.
ФИФА здесь причем ? Играл бы Рафинья щадя себя в игре- что это бы дало в итоге? Травма могла бы случиться и во время решающих игр Барсы в Ла-Лиге- и что?
Неуместный и глупый протест и возмущение этого человека не показывают его умным человеком.
Люди не роботы ,а для Рафиньи играть хорошо, тем более в сб.Бразилии- дело чести.
Так что ,Лапорты было бы лучше замолчать.
да, потеряли Рафинья надолго.
вот и будет проверка для Флика как тренера, и команды в целом.
