Лапорта возмутился травмой Рафиньи, сославшись на календарь ФИФА

03 апреля 2026, 20:44

Президент «Барселоны» выразил своё возмущение травмой нападающего команды .

Форвард сборной Бразилии был вынужден покинуть поле после первого тайма в товарищеском матче с Францией 26 марта. Футболисту диагностировали травму подколенного сухожилия. Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, предполагаемый срок восстановления игрока составит пять недель.

То, что в товарищеском матче между Францией и Бразилией в США один из твоих лучших игроков получает травму, очень расстраивает.

Лапорта подчеркнул, что эта травма «произошла в тот момент сезона, когда мы боремся за всё», и назвал эту ситуацию «возмутительной».

Недавно переизбранный президент «Барсы» указал на Международную федерацию футбола ( ФИФА ) как на ответственную за травму Рафиньи. Лапорта объяснил, что с момента своего первого срока президентства клуб пытался добиться менее плотного календаря, но предупредил, что ситуация ухудшается.

Мы должны требовать от ФИФА составления международного календаря, учитывающего соревнования, в которых участвуют крупнейшие клубы.

Также Лапорта добавил, что Рафинью нельзя винить в полученной травме. Хотя некоторые болельщики «сине-гранатовых» считают, что бразилец играл слишком интенсивно в товарищеском матче с Францией, глава клуба отметил, что футболисты — профессионалы, играющие за свою страну, отдавая все силы, и это является нормальным.