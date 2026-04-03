L'Équipe: Претендующий на титул «Ланс» — 10-й по средней зарплате в Лиге 1

03 апреля 2026, 21:33

L'Équipe опубликовал данные о средних зарплатах клубов Лиги 1.

Лидером остаётся действующий победитель чемпионата Франции и Лиги чемпионов ПСЖ с показателем в 650 тысяч евро в месяц до вычета налогов. По сравнению с предыдущим сезоном фонд парижан увеличился на 3 тысячи.

На втором месте находится «Марсель» с показателем 300 тысяч евро в месяц, что на 50 тысяч евро больше, чем в прошлом году. «Монако» замыкает тройку лидеров с показателем 140 тысяч евро, как и в прошлогодней кампании.

Что любопытно, «Ланс», претендующий на победу в турнире, занимает десятую позицию в этом рейтинге со средней зарплатой в 80 тысяч евро. Это на 14 тысяч больше, чем в прошлом сезоне.