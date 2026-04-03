Сафонов — в воротах ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Тулузой»

03 апреля 2026, 21:41

Ворота ПСЖ в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» будет защищать .

Для россиянина эта игра станет 12-й подряд в составе парижской команды.

Сафонов ранее отыграл 65 минут в товарищеском поединке сборной России с Никарагуа (3:1), встречу с Мали голкипер пропустил.