Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов — в воротах ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Тулузой»

03 апреля 2026, 21:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

Ворота ПСЖ в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» будет защищать Матвей Сафонов.

Для россиянина эта игра станет 12-й подряд в составе парижской команды.

Сафонов ранее отыграл 65 минут в товарищеском поединке сборной России с Никарагуа (3:1), встречу с Мали голкипер пропустил.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
04 апреля в 12:29
Действующие чемпионы ЛЧ до сих пор в ЛЧ)) и это в том числе заслуга Матвея
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 апреля в 11:48
он действующий победитель ЛЧ ))
Sergo81
Sergo81
04 апреля в 02:20
Я смотрел этот матч. В пропущенном с углового Матвей виноват, но не критично. Слишком уж траектория и сила подачи лихо вышла. Но ошибка у Матвея была другая и очень серьёзная. Он выбежал на перехват мяча и не допрыгнул головой до него. Смотрелось дико. Забарный спас , в подкате выбил у напа мяч. Матвей выше, конечно, классом чем Шевалье, но сейчас на спаде, нет огня в глазах.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 апреля в 00:07
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    04 апреля в 00:06
    да видели мы Донну... два турнира слил
    shur
    shur ответ qn475gay98hy (раскрыть)
    04 апреля в 00:05, ред.
    ...Кожаный мяч - важнейший атрибут футбола! Есть Золотой,но он
    пренадлежит одноклубнику Сафы Дембеле,а есть обычный,вот именно его Матвей то и уносит каждый раз с поля....=)) !!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
    03 апреля в 23:07
    Шевалье многие забыли как выглядит, но Сафонову круто повезло, что Доннарумма свалил из Парижа.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 апреля в 23:06
    Не удивлён....
    Только для особенных "Икспертов" - это лучший вратарь а мире))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
    03 апреля в 23:04
    Причем, прямо с углового. Уронил мяч
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 апреля в 23:02
    Уже Мотя пустил пенку прямо с углового. Выронил мяч, прямо на ногу сопернику. Неужели тренер ПСЖ не видит его реальный уровень? Ведь Шевалье вратарь сб. Франции.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 апреля в 22:37
    "Сафонов ранее отыграл 65 минут в товарищеском поединке сборной России с Никарагуа (3:1)"
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1425074/safonov-matvey 03.04.2026
    Все мы видели, что Сафонов был заменен в перерыве. т.е. отыграл только один тайм, который , как известно длится 45 мин, а не 65 мин. Согласны?
    Alex_67
    Alex_67
    03 апреля в 22:37
    Сафонов, по-прежнему, номер один?
    2hq5kqpsn72c
    2hq5kqpsn72c
    03 апреля в 22:30
    Тулузцы теперь знают, что надо больше бить из далека по воротам
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 апреля в 22:27
    Получается, выиграл борьбу о конкурента? Или тот просто травмирован?...
    qn475gay98hy
    qn475gay98hy
    03 апреля в 22:21
    Мотя без мяча с поля не уходит ...
    sihafazatron
    sihafazatron
    03 апреля в 22:12
    Продырявили уже... Как обычно
    sv_1969
    sv_1969
    03 апреля в 22:12
    С отпуска приехал и в ворота)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 апреля в 21:43
    Лучший вратарь в мире прямо сейчас
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     