Родной клуб Беллингема сделал баннер с игроком и героем «Острых козырьков»

03 апреля 2026, 22:59
Бирмингем СитиЛоготип футбольный клуб Бирмингем Сити0 : 1Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкбернМатч завершен

В преддверии матча Чемпионшипа с «Блэкберн Роверс» болельщики «Бирмингем Сити» вывесили баннер с изображением полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Большое полотно объединило историю клуба с кино. На плакате были изображены Беллингем, легенда клуба Тревор Фрэнсис и Томми Шелби — главный герой популярного сериала «Острые козырьки», действие которого происходит в Бирмингеме.

Беллингем воспитывался в академии «Бирмингем Сити», а за основную команду дебютировал уже в 16 лет.

Решение включить Шелби, которого играет Киллиан Мерфи, обусловлено тесными связями сериала с промышленной историей города. В связи с недавним выходом на экраны нового фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», клуб стремился преодолеть разрыв между поп-культурой и футбольным полем. Однако реализация акции в социальных сетях, когда официальный аккаунт клуба отметил Netflix, заставила некоторых болельщиков задуматься, является ли это искренней данью уважения или коммерческой рекламой.

Многие болельщики, комментируя пост «Бирмингема», поспешили назвать этот шаг «позорным» или «нелепым», особенно из-за чрезмерного количества рекламы в публикации. Несмотря на всё, хавбек «Реала» поделился баннером в своём личном аккаунте в социальной сети.

shur
04 апреля в 00:14
...Том Шелби не из робкого десятка,
На поле Джуд по своему хорош!
Почёт и слава Бирмингему!
Портрет парней похоже схож....!!!
sihafazatron
03 апреля в 23:14
Где баннер?
ABir
03 апреля в 23:08
Выдающийся игрок из Бирмингема, мысленно он тоже со своим родным клубом.
