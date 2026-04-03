Родной клуб Беллингема сделал баннер с игроком и героем «Острых козырьков»

03 апреля 2026, 22:59

В преддверии матча Чемпионшипа с «Блэкберн Роверс» болельщики «Бирмингем Сити» вывесили баннер с изображением полузащитника мадридского «Реала» .

Большое полотно объединило историю клуба с кино. На плакате были изображены Беллингем, легенда клуба Тревор Фрэнсис и Томми Шелби — главный герой популярного сериала «Острые козырьки», действие которого происходит в Бирмингеме.

Беллингем воспитывался в академии «Бирмингем Сити», а за основную команду дебютировал уже в 16 лет.

Решение включить Шелби, которого играет Киллиан Мерфи, обусловлено тесными связями сериала с промышленной историей города. В связи с недавним выходом на экраны нового фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», клуб стремился преодолеть разрыв между поп-культурой и футбольным полем. Однако реализация акции в социальных сетях, когда официальный аккаунт клуба отметил Netflix, заставила некоторых болельщиков задуматься, является ли это искренней данью уважения или коммерческой рекламой.

Многие болельщики, комментируя пост «Бирмингема», поспешили назвать этот шаг «позорным» или «нелепым», особенно из-за чрезмерного количества рекламы в публикации. Несмотря на всё, хавбек «Реала» поделился баннером в своём личном аккаунте в социальной сети.