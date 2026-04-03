Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль Нажму» в саудовской лиге

03 апреля 2026, 23:09
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)5 : 2Логотип футбольный клуб Аль Нажма (Унайза)Аль НажмаМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль Нажма» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (5:2).

На 44-й минуте гости повели после гола Ракана Аль Тулайхи. Абдулла Аль-Хамдан на 45+8-й сравнял счёт, а Садио Мане на 45+9-й вывел команду из Эр-Рияда вперёд. Фелиппе Кардосо на 47-й восстановил равенство на табло. На 56-й хозяева поля снова повели — пенальти реализовал Криштиану Роналду. На 73-й португалец забил ещё один мяч. На 90+5-й дубль сделал Мане.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице (70 очков). «Аль Нажма» занимает 18-е место (8 баллов).

«Факел» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги
01 апреля
Гол Месси помог Аргентине разгромить Замбию
01 апреля
ДР Конго и Ирак вышли в финальную часть ЧМ-2026
01 апреля
Чехия по пенальти выиграла у Дании и вышла на чемпионат мира
01 апреля
Сборная Боснии вышла на ЧМ-2026, победив по пенальти Италию
01 апреля
Испания сыграла вничью с Египтом в товарищеском матче
31 марта
grafff
вчера в 15:21
Если захочет забить 1000 гол не с пенальти, остановится надолго на 999)!
112910415
04 апреля в 11:14
аутсайдер бит !
Бот зануда
04 апреля в 10:16


Agamaga005
04 апреля в 10:14
Месси ему уже давно похоронный сделал со всеми этими золотыми мячами, золотыми бутсами, титулами и Кубком мира!
Karkaz
04 апреля в 09:37
Вот, уже о титулах речь пошла, другое дело😂
Рыжик-Мурыжик
04 апреля в 08:30
Пенальти последней команде чемпионата.ЗМ в студию!
xr4exdpm7tw5
04 апреля в 06:23
Надо же, а думалось, что он будет прятаться в Европе.
Валерыч
04 апреля в 04:38
Похоже Роналду в полном порядке.
Будет интересно понаблюдать за его игрой на ЧМ.
Comentarios
04 апреля в 01:40
Могет еще
ABir
04 апреля в 01:01
Кри свое дело знает
Брулин
04 апреля в 00:31
Глянул расписание. У Роналду оно гораздо сложнее, чем у Хиляля плюс очный матч, но домашний для Роналду
Развязка будет интересной
Nenash
04 апреля в 00:29
Нажал на Нажму. Всё - это титул.. Имени дрыг-ноги.. Хе.. 🤭🤣
Брулин
04 апреля в 00:25
Мое мнение
Месси и Роналду нужно было оставаться в топ лигах,без разницы в каких командах
И было бы очень интересно за этим наблюдать
e3bjb7gp2g8a
04 апреля в 00:15, ред.
    lazzioll
    04 апреля в 00:08
    в финале ЧМ-2026 на 93 минуте
    b28ud8gck7fc
    03 апреля в 23:57, ред.
      shur
      03 апреля в 23:51
      ....Летят года,неудержимо время!
      Он даже в сорок продолжает удивлять!
      В отличной форме быть,вдали от дома!
      И забивать,и забивать,и забивать!!!
      Futurista
      03 апреля в 23:34
      Похоронный Рона будет для Меськи...тысячный)...
      CCCP1922
      03 апреля в 23:28
      Роналду молодец!!! Он продолжает штамповать голы. Кстати, его средняя результативность, как и прежде, поражает... А ведь Криштиану уже сорок лет. Желаю ему побыстрее пройти расстояние до первой тысячи голов в официальных матчах!!! А ещё, удачи на Чемпионате мира по футболу!!!
      sihafazatron
      03 апреля в 23:12
      С пенальти коронный, с метра из оффсайда похоронный)))
      Гость
