Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль Нажму» в саудовской лиге

03 апреля 2026, 23:09

«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль Нажма» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (5:2).

На 44-й минуте гости повели после гола Ракана Аль Тулайхи. Абдулла Аль-Хамдан на 45+8-й сравнял счёт, а Садио Мане на 45+9-й вывел команду из Эр-Рияда вперёд. Фелиппе Кардосо на 47-й восстановил равенство на табло. На 56-й хозяева поля снова повели — пенальти реализовал Криштиану Роналду. На 73-й португалец забил ещё один мяч. На 90+5-й дубль сделал Мане.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице (70 очков). «Аль Нажма» занимает 18-е место (8 баллов).